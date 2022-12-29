BY2妹揹王力宏小三罪名！親許新年願望：扔掉垃圾別回望
新加坡女團By2，自從在中國發展後，人氣逐漸提升，成績相當亮眼。不過妹妹Yumi（孫雨）卻在2021年捲入王力宏婚變，揹上小三罪名，不僅工作停擺，還得飽受外界輿論攻擊。所幸經過休息後，今年重新出發，繼續在演藝圈奮鬥，近日，By2更對明年許下願望，提醒自己「扔掉的垃圾就別再回望了！」
娛樂中心/綜合報導
By2今（29）日一早就在微博PO文寫下：「又到年底清理相冊的時候，今年意識到想做的事情好多好多…」姊妹倆透露，14年的職業生涯中，她們不斷找尋找事業與生活的平衡點，卻又因為疫情的關係，有兩年半的時間沒跟家人見面，另外，也想透過音樂以及自身影響力為社會貢獻，「想繼續成為又甜又颯的新時代女性，經濟和精神獨立，閱書越山悅己才是最美。」
By2也提到，外界的惡言與批評，讓她們有所領悟，「感恩守護我們擊潰那些惡語，給你帶來疼痛的人不要去怨恨，因為人生沒有白經歷的事情，扔掉的垃圾就別再回望了，抓住幾個快樂瞬間放到最大化。」也對於今年的成績感到非常自豪，「今年很驕傲的說，擁有兩首金曲再度翻紅，今年出了7首原創新歌，十年後實現了全國巡演。」
最後By2祈禱，「願我們衝破黑暗見到光明，願解答不了的疑問終將化解，時刻警醒自己，絕對不能向人性陰暗面投降。」並承諾要對2022年認真告別，要在2023忘掉過去負面的事情，「把曾經做過的噩夢都忘卻，把不該流的眼淚都收回來了。」粉絲也紛紛給予鼓勵，「這段話真的好棒，好觸動人心」、「努力追夢的女孩，自帶光芒」、「期待更多新歌，還有新專輯」、「文案好厲害，好像歌詞。」（編輯：詹鎰睿）