高雄日嚐366吃貨聖經問世！一天一道高雄好味

為把高雄驕傲的美食推向全台及世界，高市府觀光局特別舉辦高雄日嚐366美食活動，淬選出具代表性的高雄好味。而眾所期盼的「高雄日嚐366吃貨聖經」終於問世，即日起在高雄旅遊網開放下載；此外，參加高雄旅遊網臉書活動，還可抽到實體版日曆，民眾可按圖索驥，來趟舌尖上的高雄美食之旅。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄日嚐366美食活動，以13類主題邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，共收到熱推近2萬道高雄美食菜餚，透過「民眾提名推薦」、「肚肚dudoo餐飲系統」數據、「GOOGLE關鍵字」及「網路評價」等大數據交叉比對，再結合36位「跨界名人」及「美食專家」專業推薦，淬選出365道高雄好味，再加上最後一道旅客心中最好的高雄味，就是完整版的高雄日嚐366。
高市府觀光局長高閔琳表示，高雄飲食文化豐富多元，各式料理琳瑯滿目，有古早味、異國美食也有新創料理，今年「米其林指南」首度公布高雄的星級與入選餐廳及必比登推介，展現高雄在地美食文化，已獲世界級美食聖經的關注，而深耕近一年的日嚐366美食活動，依在地多元的料理風格及種類，歸納出13種主題的特色美食，都非常值得前往品嚐。
觀光局補充說明，除了「高雄日嚐366」活動，高雄未來也將推出更多美食活動，期許能夠發掘更多潛力摘星店家，提前備戰明年的米其林評鑑，將港都佳餚推至國際美食殿堂的同時，也可望帶動新一波的高雄旅遊熱潮。