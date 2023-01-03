今日來講股／過年前賣壓沉重　2023上半年只能放寬心佈局

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且2022年底這一波，自營商「並沒有很用力」，因此謝晨彥推估2023農曆年再用力操作的可能性不高。另外，這次農曆年休市長達12天，國際市場會發生什麼變化沒有人知道，首先是中國防疫放寬，春運幾億人口大移動下，疫情會不會產生不一樣的變化？再來是俄烏戰爭在氣候慢慢轉好的情況下會不會擴大規模？相信國際資金都在觀察， 所以預估法人一定會在農曆年前撤走。
謝晨彥指出，明年2月美國聯準會將開會，以上的變數都有可能影響升息幅度，況且3月底的企業財報即將公佈，會不會有像巨大一樣的未爆彈，實際上庫存削減的進度不如預期？而接下來時序又要到第二季電子業的淡季，還有法說會上會不會有不妙的消息，種種都形成農曆年前的巨大賣壓，所以要不要抱股過年，他保守看待。
至於農曆年後回來，謝晨彥說頭幾天一定會有紅包行情，按照過去的經驗來講，尤其是跌深的電子股或是趨勢股，像是車電、伺服器、軍工一定都還會有一些好的行情，其中部分連動到半導體當然沒有問題。但他表示一些變數干擾2023上半年表現，投資人得多加注意。
至於2023年下半年，市場普遍比較樂觀，因為下半年就算不降息，應該也不會升息，那中國的疫情經過半年的調整，一定也會比較和緩，再來電子業庫存再怎麼打，半年也該打完了，至少庫存水位會回復到比較正常的水準，再來就是景氣落底再衰退的可能性不大，再加上2024年要選舉，2023年底的選舉行情還是會啟動。
不過投資人還是擔心景氣的問題，謝晨彥表示，尤其台灣11月景氣燈號公布出來是藍燈，分數也一口氣掉到12分，過去僅有2000年科技泡沫跟2008年金融海嘯來到12分，顯示這一次景氣是嚴峻的，按照過去經驗，需要忍耐半年到9個月的時間，讓景氣築底順利脫離藍燈、進入黃藍燈。但他指出，回顧過去藍燈的時間，其實都是股市的底部區，因此他建議投資人進入2023年不妨放寬心，不要再去擔心景氣衰退或者是股市波動的問題，選擇大型績優股或是穩定配息的公司，甚至是產業具有一定地位的，反而可以利用上半年分批佈局進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。