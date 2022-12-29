坤達《想見你》首映會缺席了！柯佳嬿喊話粉絲：一起道別
由柯佳嬿、施柏宇、許光漢主演的台劇《想見你》，睽違3年終於推出電影版，今（29）日也在西門町舉辦首映會，由於電影票房在中國，以及台灣的先行場都開出亮麗票房，再加上有許多海外粉絲，專程飛來台灣力挺支持，當場讓許光漢非常感動。柯佳嬿也很感謝，觀眾們3年以來不離不棄，對這部故事的喜愛，今天也能得到一個真正完美的結局，跟著角色一起道別。
娛樂中心/綜合報導
《想見你》劇組團隊今日在西門町樂聲影城舉辦首映會，包含監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦，以及主要演員群都來到現場，就連演唱電影主題曲的孫盛希、戲劇版片尾曲的八三夭也都親臨現場。由於《想見你》電影版已於上周舉辦演員先行場，票房十分亮眼，許光漢則分享，他看到有韓國的粉絲，特地飛來台灣支持，而且還準備各式各樣的應援板，讓他非常感動。
柯佳嬿也表示，曾有細心的影迷詢問她劇中彩蛋的細節，讓她感到驚訝，也很開心票房會如此熱烈，即便劇板相隔至今3年，也因為疫情改變了很多，但粉絲們不離不棄，依舊繼續喜歡著這部故事，也牽起他們和觀眾的連結，「這3年來的共同回憶，這故事感覺像是完美結局，跟角色一起道別。」
而被問到老公謝坤達缺席首映會？柯佳嬿也笑著解釋，是因為坤達有錄影行程無法前來，不過她強調，一定會請老公來看。另外，許光漢也許下承諾，如果票房破2023萬台幣，就會請大家喝飲料，而且是片中李子維每天都會在黃雨萱打工的飲料店買的「全糖珍奶」，更說自己打算要辦「全糖甜心珍奶」見面會，要親送500杯給粉絲。柯佳嬿也提前許下明年1月的生日願望，就是希望電影票房好。《想見你》將在12/30全台上映。（編輯：詹鎰睿）