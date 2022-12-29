「信樂團」推手李惠群買便當倒地猝逝！音樂界悲痛哀悼
曾一手挖掘「信樂團」、捧紅歌手戴愛玲的資深音樂人李惠群，昨（28）日驚傳猝逝消息，由好友、野火樂集總監熊儒賢在臉書發文證實，並簡單說明李惠群當天只是中午外出買飯，卻突然在路邊倒地，送醫搶救後仍宣告不治，讓他非常痛心，突如其來的消息，也讓不少音樂界人士感到錯愕，紛紛湧入哀悼。
娛樂中心/綜合報導
熊儒賢28日在臉書發文寫下哀悼文，並在留言處說明事發經過，「李大哥今天中午在便當店買飯盒，站在門外等待，他靠著牆柱看報紙，認識他的人應該知道他習慣的Pose， 一瞬間~他倒下了，便當店老闆看他沒有進來取餐盒，拿到門外找他，見他倒在地上，立即叫救護車送國泰醫院，之後…搶救不治。」
熊儒賢心痛說著，「他的猝逝消息，我忍了幾個小時，真的忍不住了~以前，他常常將剛錄好的歌，拿到我辦公室，拿出耳機，我們一人戴一邊，一起湊著頭聽歌，他問我：妳覺得好不好？夠不夠好？李惠群大哥，這輩子做了許多經典歌曲，發掘了好聲音，生命的最後一刻並沒有在病床上，還是在看報紙」，最後更強忍情緒告訴自己「不許哭！」
消息曝光後，薛忠銘、丁曉雯等多名音樂人都前來留言哀悼。知名製作人許常德也在臉書寫下：「又一位老友李惠群老師遠去，在便當店門口購便當等待時看著報紙就倒下了，這麼輕盈，就跨越了生命的『天高地厚』，當年受你邀請為信樂團一起創作的歌，如今成了回憶你的主題曲，你總是靦腆的笑著，相信此刻也是。」另外，歌手戴愛玲也在IG限動上悼念，也取消了當天的工作。（編輯：詹鎰睿）