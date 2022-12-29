太監逗妃子！王鶴棣玩宮廷禁忌戀　《緣》牽陳鈺琪

《蒼蘭訣》的「尊上」王鶴棣回來了！他在古裝新戲《浮圖緣》飾演一人之下、萬人之上的大太監，無意間救了差點隨皇帝陪葬的小嬪妃陳鈺琪，首集就獻殷勤，親自幫陳鈺琪梳頭，還面對面貼超近為她整理衣襟，下一秒勾住女方下巴，親自為她頸部上藥，雙手遊走在陳鈺琪身上的動作一氣呵成，播出後讓劇迷直呼王鶴棣太會撩，看得網友心癢癢，但霸氣動作又帶威脅，「小動作壓迫感極強」、「演技帶感，滿眼都是戲」。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中皇后覬覦王鶴棣美色，她主動要求王鶴棣幫她梳頭，故意吃對方豆腐撫摸小手，接著藉口天冷，撒嬌要王鶴棣幫她「暖一暖」，但其實王鶴棣也故意利用皇后對他的好感，之後兩人便翻臉，互掀底牌展開上位之戰，光首播的前4集中，兩人對手戲互飆氣場，女狠男強互鬥心機，危險的推拉讓人看得跟著緊張，之後的發展也引起網友好奇。
何潤東在首播的戲分也相當吃重，他飾演的「福王」暗戀陳鈺琪，其實就是多虧他才讓女方免於陪葬命運，然而他生性懦弱，卻意外上位成為皇帝，網友大讚他的演技「妥妥的」，將一個又慫又無能卻心機深沉的角色詮釋地淋漓盡致。
《浮圖緣》主演也開直播連線，何潤東承諾熱度破9000要表演單手伏地挺身，破9500女主角陳鈺琪就要煮辣子雞，破萬的話王鶴棣要挑戰倒立洗頭，該承諾一出讓全員笑翻，直問：「要怎麼洗？」《浮圖緣》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。