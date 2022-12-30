CNN：拜登赴家族傳統度假地　幾已決定競選連任

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隸屬美屬維京群島（US Virgin Islands）的聖克洛伊島（St. Croix）是拜登與第一夫人吉兒（Jill）鍾愛的度假地點之一，自2000年年中以來，兩人約有10次選在當地度假。
2014年拜登夫婦來這裡2次，分別在跨年時與3月。2015年拜登決定不競選總統後，在這裡過耶誕假期。2016年美國前總統川普（Donald Trump）勝選後準備入主白宮之前，拜登也在這裡休息度過副總統任內最後時光。
拜登一家過去2年跳過在聖克洛伊島度過年終假期的傳統，今年卻恢復2019年的行程。當時拜登正在考慮是否競選總統，元旦當天他與夫人被拍到出現在聖克洛伊島熱門景點。這趟假期拜登一家做出決定：數個月後他要宣布參選總統。
如今拜登夫婦又來到聖克洛伊島度假，令人有2019年重現的感覺。兩人與關係緊密的家人27日抵達這座島相聚。有幾位知悉拜登家人近期對話的人士告訴CNN，拜登的家人現已承諾支持他參加2024年總統大選。
拜登政府高階官員先前便認為，這趟聖克洛伊島之行會是一個重要關頭，在決定拜登的政治前途上會扮演重要角色。儘管拜登仍打算與家人商量競選連任的利弊，最近與他討論過相關議題的人士表示，基本上這件事已經做了決定。
拜登的團隊也正在為他幾個月後宣布競選連任做準備，除非出現不可預期的事件或拜登突然改變心意才可能有變卦。原本外界不斷揣測，現年80歲的拜登是否會尋求再任4年，如今臆測可止。
拜登11月也在一場記者會上表示：「這最終是個家族決定。我想每個人都希望我競選（連任），但我們將需要討論一番。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111229