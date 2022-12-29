《牛》婆婆叫老公借腹生子 米可白不孕痛訴：身心俱疲
公視時代劇《牛車來去》由楊烈飾演一脈單傳的大地主，兒媳米可白一直未能懷孕，因緣際會下，陳家向農婦安心亞懇求以一頭牛的代價，為少爺楊子儀借腹生子。安心亞卻在相處的過程中，不知不覺產生了情愫，然而現實生活中的各種難題，讓她知道這是一段不可能跨越的情感。安心亞表示：「我感覺歷經了一段有苦說不出、有愛不敢言的人生，造化弄人，很心疼這個角色。」
記者羅凌筠/綜合報導
楊子儀飾演富家少爺，劇中深陷左右為難的三角戀，原本專心一意愛著從小指腹為婚的妻子米可白，為了面對傳宗接代的壓力，不得不與素未謀面的安心亞借腹生子，之後更情不自禁愛上了她。楊子儀表示，這個角色很難詮釋之處在於，要如何讓觀眾知道，這份愛是從未預料、是從心裡油然而生的，有別於對於從青梅竹馬培養的感情，產生了自由戀愛的第一次心動。
米可白表示這回角色有複雜的心理變化，是更大的挑戰，「當劇中婆婆說必須讓丈夫去跟別的女人借腹生子，在演出時我用盡全力承受，收工回家後我常累癱。」米可白苦笑說：「三角戀讓我身心俱疲，想盡辦法阻止丈夫，自己也受到傷害。這個角色非常難演，是現實中無法想像的人生，現實世界裡我一點也不願意去經歷女人一生中最沉重的嫉妒。」直到殺青後，還跟公司說需要休息2周先不能安排工作，才脫離角色的悲苦。
同名片頭曲《牛車來去》由金鐘歌王荒山亮耗時6個月，為戲量身製作及演唱，歌詞描繪大時代裡，這段牛車來去奮鬥的歷程，以及主角們在命運的捉弄下，無法圓滿的愛戀，徒留在各自人生中的遺憾。片尾曲《帶著你的愛》由安心亞演唱，第一次聽到DEMO時，頭兩句歌詞：「一個人會孤單，我走到滿身都是汗。」她當場感動落淚，安心亞說：「這首歌很動人，在殺青前我有拍幾場情緒重的戲，都會聽這首歌撫慰我的心情。」