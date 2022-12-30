高球／旗洞位置難度高　洪玉霖打出唯一紅字、暫居領先

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2022中國信託邀請賽」今年首度移師高雄舉行。TLPGA曾於2019年在高雄球場舉辦過高雄市女子慈善公開賽，事隔三年，大家對高雄球場印象都不深，不過近幾個月高雄球場部分球道與果嶺改頭換面，果嶺速度很快，達到10.1，更讓球員們掌握難度提高，第一回合只有一位選手打出紅字成績。
這場比賽總獎金達新臺幣500萬元，自12月29日至31日一連三天舉行3天54洞賽程，64位女子高球好手齊聚一堂角逐后冠與獎金新臺幣100萬元。
洪玉霖首回合抓二鳥、吞一柏忌，她在第三洞是一記2呎推桿抓鳥，第13洞五桿洞也是一記6呎下坡小鳥推桿，其他在第4洞丶10洞與第18洞分別是6呎丶6呎丶12呎的推桿也都有抓鳥機會，可惜沒推進。另外，在第8洞及第17洞各是20呎及12呎推桿救帕，第一回合27推單獨領先。
洪玉霖表示很滿意，「因為這球場不好打，保帕推桿都有推進把握住，要有耐性！」她指出，旗位挑戰性很高，希望下回合的旗位能簡單一點，自己能繼續保持，大家的成績也能好一點。
上周在東華球場贏得台灣大哥大公開賽，今年已拿下台巡賽兩冠的吳佳晏，上月甫通過日次巡賽全卡參賽資格，首回合二鳥、一柏忌、一個「雙柏忌」，她說整體發揮得不錯，狀況很好，29推的手感也算好，雖然第二洞開球有點開掉，主要是因為不熟悉球場，不知道右邊會出界，吞下雙柏忌，第四洞切桿失手也吞下柏忌，不過後面穩定下來，第六洞的15呎小鳥推桿與第13洞的2呎推桿抓鳥，回補了一些。她提到，高雄球場最大挑戰是打上果嶺那桿與果嶺的推桿，她盡量以低滾球讓球能跳上果嶺，不過果嶺速度很快，推桿準度極具挑戰。
日巡好手盧曉晴今天三鳥、四柏忌，她賽後說，一號木及鐵桿都打得不錯，短桿也還行，前兩洞連抓兩鳥後，在第6至第9洞連續出現打歪、進樹林等狀況，，吞下四個柏忌，最後第18洞的上坡推桿抓鳥，以73桿、暫時並列第二。她提及，此次比賽球道距離很遠，大會今天起有調減到6522碼，對遠距選手有利，果嶺速度很不錯、旗洞位置難度也還好。