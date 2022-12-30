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高球／旅日名將發威 暫時並列第一

▲旅日長春名將盧建順第二輪在4個5桿長洞抓下3隻小鳥，暫並列第一。官方提供
▲旅日長春名將盧建順第二輪在4個5桿長洞抓下3隻小鳥，暫並列第一。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽全年獎金最高的壓軸大賽--2022富邦長春公開賽第二回合比賽天氣轉為陰雨，百年歷史的老淡水球場也展開反撲，讓與賽選手吃了不少苦頭，整天沒有任何球員打出低於標準桿的成績。

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旅日長春名將盧建順與睽違台灣高壇多年的蔡啟煌，同時打出高於標準桿1桿的73桿，目前以兩回合總桿144桿並列第一，有望爭奪冠軍藍夾克與冠軍獎盃。

首日以71桿並列第一的呂文德(59年次)，第二輪完成17洞原本總桿也是平標準桿，可惜最後一洞開球失誤吞了柏忌，最後以74桿作收，兩回合總桿145桿，獨居第三。

盧建順今天從第十洞出發，標準桿4桿的第十一洞第三桿才將球切上果嶺，隨後又三推進洞，以6桿吞下雙柏忌；反觀同組的蔡啟煌在這一洞第三桿直接從果嶺旁將小白球切進洞中，漂亮抓下小鳥；兩人這一洞一來一往，就差了3桿。

眼見自己陷入劣勢，盧建順接下來果然採取更「殺」的攻勢，隨後的4個5桿長洞都積極直攻果嶺，並成功在第六洞以2桿攻上果嶺，如願進帳三記博蒂。全天一共射下4鳥，另外有3個柏忌，以73桿作收。

將角逐個人第三座富邦長春公開賽冠軍的盧建順表示，一開球前三洞球場風勢比較大，但除了第十一洞，其它都還不錯。「下一回合又要再跟蔡啟煌同組，我們兩人節奏都差不多，(誰能拿冠軍)要看誰的手氣比較好。」。

至於年輕時曾經叱吒台灣PGA巡迴賽的蔡啟煌，雖近十年離開台灣高壇前往中國大陸深圳從事工程工作，幾乎沒有參加比賽，但仍然維持自主體能訓練與打高爾夫。由於疫情關係蔡啟煌約有三年未返台，這次因疫情解封久違返國參賽就取得並列領先，他表示「是因為我對高爾夫還有熱情！」

 蔡啟煌繳出2鳥、3柏忌，與同組的盧建順不約而同擊出73桿，他說，因為下雨球場比較潮濕，加上風勢比昨天大，且自己很久沒回來打球，有些掌握得還沒有很好，但整體還算可以。距離個人上一座冠軍已有十年的蔡啟煌，對於明天爭冠表示「儘量全力以赴」。

老淡水球場出身的呂文德在最後一洞(球場的第九洞)開球掉進球道沙坑邊，由於球位不佳，只能把球拍回球道，第三桿攻上果嶺後兩推進洞，吞下再見柏忌，也掉出並列領先地位。呂文德認為自己第二輪的臨場表現跟第一天差不多，不過推桿沒有昨天那麼準。

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