宋逸民妻疑阻小甜甜驗傷「才打1次」 阿Ben火大開嗆了
小甜甜（張可昀）退出宋逸民教會「藝起發光」（前身為社團法人協會）後遭教會爆料「私生活有極大狀況、身負有衝突或訴訟」，引發輿論譁然，接連有多位前教友發聲控訴教會9大罪狀，曾擔任小組長、今年離開的阿Ben、徐小可夫妻再諷刺藝起發光「協會變邪會」，並針對小甜甜疑似被家暴痛批教會雙重標準。
娛樂中心／綜合報導
阿Ben夫妻昨（29日）在粉專更新限時動態，寫道：「說好的協會...搞得變邪會？逸起面對，還眾教會一個清白，給會眾們一個交代。」似乎對前理事長黃國倫質疑「藝起發光」從協會變教會一事，要宋逸民出面說清楚。
小甜甜閨密指控宋逸民、陳維齡夫妻阻止小甜甜提告老公家暴及驗傷，陳維齡甚至說「他才打妳1次啊，他又沒有打妳第2次」，對此，阿Ben夫婦發文寫下「逸起雙標」，憤怒抨擊宋逸民、陳維齡：「其它事情你雙標就算了，但家暴零容忍不是口號，這不用讀神學院都知道。」
對於閨密提及她曾被家暴，小甜甜不願證實，僅表示：「感謝關心，目前我們都不再回應了，感謝。」
※【NOWnews 今日新聞
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