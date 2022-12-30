足球／偉大射手的傳承 C羅發文悼念比利「永遠的球王」
「球王」比利(Pele)今晨因結腸癌過世，享年82歲。葡萄牙球星「C羅」Cristiano Ronaldo第一時間發文悼念這位偉大的傳奇，他稱對方是「永遠的球王」，並會一直是所有人的榜樣。
記者黃建霖/綜合報導
「我想向巴西全體人民，特別是Edson Arantesdo Nascimento(Pele原名)的家人表示最深切的慰問。」C羅在個人社群網站上寫道，「僅僅向這位永遠的球王說再見，遠不足以表達此刻整個足球界的哀慟。他是無數人的靈感來源，會一直是過去、現在以及未來的榜樣。」
C羅如此表示，「在我和他一起度過的每一個時刻，他對我的展現出一樣的關愛，即使是在遙遠的地方，他也永遠不會被遺忘。關於他的記憶會永遠留在每個熱愛足球的人的心中。安息吧，球王比利。」
2021年，C羅正式打破球王比利的757球的官方進球紀錄，成為史上總進球王，兩人之間有著偉大射手的傳承。而若算上一些沒被官方承認、但被金氏世界紀錄登記在案的進球，比利生涯進了1279顆進球。
而巴黎聖日耳曼前鋒、法國新生代門面姆巴佩(Kylian Mbappe)也在發文送別比利，「球王離開了我們，但他的精神遺產永遠不會被人遺忘。RIP KING。」