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取締酒駕無假期　高市警局元旦連假連續3日酒駕大執法

▲高市警局為遏止酒駕歪風，自今天起於元旦連假期間，將連續三日針對易發生酒後駕車事故地點並以汽車攔查取締為重點，對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締酒駕。（圖／高市警局交通大隊提供）
▲高市警局為遏止酒駕歪風，自今天起於元旦連假期間，將連續三日針對易發生酒後駕車事故地點並以汽車攔查取締為重點，對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締酒駕。（圖／高市警局交通大隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局為遏止酒駕歪風，提升取締酒後駕車執法強度，自今（30）日起於元旦連假期間，將連續三日針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並以汽車攔查取締為重點，對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締酒駕。

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▲元旦連假期間高市警局將針對重要風景區週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警義交加強疏導交通，全天加強監控車流及疏導因應。（圖／高市警局交通大隊提供）
▲元旦連假期間高市警局將針對重要風景區週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警義交加強疏導交通，全天加強監控車流及疏導因應。（圖／高市警局交通大隊提供）
另外，元旦連假來到，高市府交通大隊自即日起除將於高速公路交流道、市區幹道及大型活動展場加強管制疏導勤務部署外，也公布連假期間交通壅塞地點和時段分別落在:連假前一日16至19時(較壅塞路段為國1、國10、台88快速道路周邊)；連假期間下午15至19時夢時代百貨公司等景點、大型活動周邊道路及國1、國10、台88等路段進行交通管制與疏導。

局長林炎田表示，為杜絕酒駕事故憾事發生需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，亦編排機動巡邏組於周圍梭巡，留意可疑車輛，加強攔查。

林炎田也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻；市警局針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主亦同步告發，課予勸阻義務。警方呼籲民眾萬不可酒駕，不可害人害己，警方絕對嚴加執法，保護市民大眾安全！ 

另外，元旦連假期間高市警局也將針對重要風景區（包括西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃景區、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋，以及重新開園的壽山動物園風景區）週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警義交加強疏導交通，全天加強監控車流及疏導因應。

高市警希望趁元旦3天連假外出景點旅遊的市民朋友出門前多利用「高雄市即時交通資訊服務網(官網)」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」查看交通資訊或收聽警廣路況報導，搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，以減少停車困擾。 

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