取締酒駕無假期 高市警局元旦連假連續3日酒駕大執法
高市警局為遏止酒駕歪風，提升取締酒後駕車執法強度，自今（30）日起於元旦連假期間，將連續三日針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並以汽車攔查取締為重點，對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締酒駕。
記者郭凱杰／高雄報導
另外，元旦連假來到，高市府交通大隊自即日起除將於高速公路交流道、市區幹道及大型活動展場加強管制疏導勤務部署外，也公布連假期間交通壅塞地點和時段分別落在:連假前一日16至19時(較壅塞路段為國1、國10、台88快速道路周邊)；連假期間下午15至19時夢時代百貨公司等景點、大型活動周邊道路及國1、國10、台88等路段進行交通管制與疏導。
局長林炎田表示，為杜絕酒駕事故憾事發生需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，亦編排機動巡邏組於周圍梭巡，留意可疑車輛，加強攔查。
林炎田也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻；市警局針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主亦同步告發，課予勸阻義務。警方呼籲民眾萬不可酒駕，不可害人害己，警方絕對嚴加執法，保護市民大眾安全！
另外，元旦連假期間高市警局也將針對重要風景區（包括西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃景區、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋，以及重新開園的壽山動物園風景區）週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警義交加強疏導交通，全天加強監控車流及疏導因應。
高市警希望趁元旦3天連假外出景點旅遊的市民朋友出門前多利用「高雄市即時交通資訊服務網(官網)」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」查看交通資訊或收聽警廣路況報導，搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，以減少停車困擾。