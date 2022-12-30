男星失聯5個月！「最後現身地點曝」 爸喊話：我會接你
35歲的美國饒舌歌手Theophilus London，時常與肯伊威斯特（Kanye West）合作，曾在對方2015年的單曲《All Day》中演出，該曲讓他入圍了多個葛萊美獎提名。沒想到他的唱片公司近來透露，他已經失蹤2至5個月，還與家人失聯，家人因此報警協尋。
記者吳雨婕/綜合報導
據《Los Angeles Times》（洛杉磯時報）報導，洛杉磯警察局發言人Tony Im提到，在週二（美國時間）發布的失蹤報告顯示，Theophilus最後一次與人聯絡是在10月15日，在那天也是他最後一次露面，地點是在貧民窟。Theophilus London時常更新社群媒體，經查發現，最新貼文則是停留在7月12日，也就是說他已經失聯、失蹤長達2至5個月了，讓親友非常焦急。
Theophilus的家人於日前透過唱片公司發表聲明，聲明中提到，Theophilus的朋友、家人一直拼湊他的下落，最近一次與他談話已經是在7月，直到12月27日他的家人才向洛杉磯警察局提交失蹤報告，他的爸爸透過聲明喊話：「Theo，爸爸愛你，兒子，我們想你。你所有的朋友、親戚都在尋找你。無論你身在何處，請告訴我們。 不管怎樣，我們都會來接你的，兒子。」