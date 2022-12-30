自家人轟行政院未檢討 蘇貞昌駁：痛切改正、從不戀棧
民進黨於今年大選慘敗，黨內持續有諸多檢討聲浪，黨籍立委陳亭妃就砲轟，沒有看到行政院的檢討報告；黨籍立委高嘉瑜則認為內閣應該團進團出，引發討論。行政院長蘇貞昌今（30）日受訪表示，關於選舉提名和選務，並不是行政院的工作，但行政院一直以來深切檢討，做為行政團隊的一分子，選舉慘敗應該負起相關責任，自己從來不戀棧。
記者黃宣尹／台北報導
蘇貞昌今日赴屏東，在屏東縣長周春米等人陪同下，於出席「天際無線 綠意相隨」屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫完工感恩茶會前受訪，他說，關於選舉提名和選務，並不是行政院的工作，但是做為行政團隊的一分子，選舉慘敗應該負起相關責任。
蘇貞昌表示，行政工作沒有做好、做得不夠的地方，行政院一直以來深切檢討、痛切改正，看應該怎麼樣子做到更好，以符合民眾的期待。
「對於行政院長的職務，我深知這是一個重擔，從來不戀棧，但是我也不會去回應無端的批評」，蘇貞昌說，就如同今天這條141公里屏鵝公路的電線電纜地下化和種樹，在過程中也因為會有交通受阻，多所批評，沒有辦法諒解，但行政院沒有因批評而收手，努力地完成了這一條141公里屏鵝公路電線電纜地下化及樹木補植等工作，才有這麼漂亮的路留下來。
蘇貞昌說，做為行政院長，知道護國為民是責任，至於行政院長的任免，則是總統的職權。