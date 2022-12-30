迎接癸卯兔年 萬和宮「辭舊歲迎新春」祈福活動登場

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蕭清杰表示，「燈」象徵光明、熱量與希望，也含意智慧與福報；光明燈如同在黑暗中光芒，猶如六祖壇經中說的「一燈能除千年暗。」照亮未來的人生；點亮人生，為自己、家人預約一整年的光明。
萬和宮強調，萬和宮的光明燈及文昌燈，均透過電腦依登記先後順序排列，不分階級大小，富貴貧困、士農工商，一視同仁，展現媽祖的眾生平等、慈悲、大愛精神。
值得一提的是，因應需求及提升安燈信眾更好服務品質，今年萬和宮電腦安燈系統全面更新，場地重新佈置外，還特別提前召集工讀生研習，由設計電腦軟體廠商技師講解，實際操作，讓大家了解每一作業程序，做好萬全準備。
萬和宮新春期間規劃的祈福活動包括：
1月15日（農曆12月24日）上午，贈送書法名家春聯。萬和宮邀請書法班老師張茂樹及學員約10餘位書法家先寫好春聯，於元月15日上午贈送。
1月17日（農曆12月26日）上午舉行壬寅虎年謝斗法會。21日除夕夜，萬和宮於晚間10時關廟門，11時15分開廟門，蕭董事長將率領董監事、信眾依序進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，揭開歡樂春節假期序幕。
另2月5日慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間八點在廣場配合台中市政府文化局規劃的「臺中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。2月6日（農曆元月16日）舉辦癸卯兔年植斗法會。