小甜甜爆婚變「早有預兆」？轟老公4罪狀：在浴缸大小便
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爭議不斷，在女星小甜甜（張可昀）退出後，扯出一連串暗黑內幕，教會也反指控她「私生活有狀況」；近來甚至爆出她和老公「宋先生」分居婚變一事，事件持續延燒。事實上，她在半年前就曾上節目揭露老公「4罪狀」，透露當初在月子中心時，夫妻倆就鬧到「快離婚」。
娛樂中心／綜合報導
小甜甜曾在節目《女人我最大》抱怨老公，更列出4大罪狀，第一項就是她先前私密處曾發炎，但想不透原因為何，後來終於抓到「兇手」，原來是她老公每次洗澡都會在浴缸尿尿，但她洗澡時都會為了保養身體，坐在浴缸裡面好一陣子，甚至有一次因為她正在大便，老公也很急，他竟然就直接在浴缸裡大便，讓小甜甜超級傻眼：「我就覺得就是他感染我的」。
第二、第三項分別是「灌輸女兒負能量」與「懷孕時不照顧她，還狂打電動」，小甜甜說，老公在她懷孕八、九個月時就瘋狂打電動，直到進醫院生小孩才停止，豈料一到月子中心又開始瘋狂打電動，就連溫奶也要拖時間，讓她無奈坦言：「我真的沒有想到那麼快，居然在月子中心第一個多禮拜，我們就要離婚了。」後來還是靠共同朋友幫忙溝通，老公才承諾不會再打電動。
小甜甜說，老公後來真的也沒再打電動，但卻換了一個方式「常常唉聲嘆氣」表達不滿，像是：「我的人生真的沒想到年紀輕輕的，現在連電腦都不能打了，唉！」「電腦不知道還能不能開機？我有電腦嗎？唉，我都忘了。」讓她氣到一度要把老公趕出去。
最後一項則是「把她誤認成其他女星」，像是杜詩梅、唐綺陽老師，她老公都曾以為那就是小甜甜，「臉盲」程度就連自己的老婆都認不出，讓全場笑翻，小甜甜氣得直呼：「是真的很白目。」不過樂觀的她表示自己看很開，「我一個人就是帶四個小孩，女兒、老公和兩隻狗，OK反正我現在真的是，我不知道，反正沒關係，現在我們的婚姻是還可以啦。」但配上既無奈又「眼神死」的表情，也引起網友熱議，認為婚變一說似乎「早有徵兆」。（編輯：郭佩蓉）