高中技藝競賽「複製貼上」未檢討　全教總要求改進

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但在12月23日召開的商業類學生技藝競賽檢討會議，整個檢討會議錄案討論29案外加1個會計資訊職種職召的臨時動議，合計30個案由，卻未針對今年商業類競賽出包的中餐烹飪與餐飲服務兩個職種的疏失錄案檢討。
全教總表示，中餐烹飪職種的疏失，明顯是在命題、審題程序上出現問題，才會出現複製前一年度試題而不自知，尚且付印製卷，而在施測後被選手與指導教練發現；餐飲服務職種的疏失，則是成績登錄環節出現疏失，錯置選手成績，以致公告的成績全盤錯誤。
全教總說，發生這些顯而易見的錯誤，難道不應該在檢討會議就命題與成績處理程序上，釐清問題所在並提出改進方案，讓下一屆承辦單位可以更加謹慎辦理競賽事務嗎？承辦機關新北市政府教育局能置身事外？
全教總提到，技藝競賽強調術科實作能力外，專業知識的學科能力也在競賽中佔有一定的比重，其命題範圍應建構在現行群科課綱上，方符合由教育單位辦理競賽活動之意旨。
全教總檢視本學年度商業類各職種競賽規則，商業廣告、網頁設計、電腦繪圖、中餐烹飪、烘焙等職種，均有以某一職類丙級技術士檢定題庫為學科命題範圍的情形，質疑有符應商業類技藝競賽實施計畫以促進商業職業教育之發展目的？
全教總要求教育部確實督導商業類技藝競賽的檢討，摒棄過去不當的舊習，立即完成改善措施，包括建置完備的命題、審核機制，消弭一切人為的可能疏失；防範成績登載的人為錯誤因素，檢討選手編碼與成績處理程序。