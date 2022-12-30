韓國跟進！中國旅客「入境前後」需PCR 總理：不可避免
隨著中國放寬防疫限制措施，境內確診數暴增，在疫情尚不明朗之下，中國當局宣布明年1月8日要「解封」，入境不需集中隔離及核酸檢測，並「有序開放中國公民出境旅遊」。不少國家憂心中國疫情不明朗，紛紛推出針對中國旅客的入境管制措施，在繼日本、美國等國家之後，韓國也宣布至明年2月底前，從中國入境的旅客在登機前、抵達仁川國際機場後一律得實施PCR篩檢。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，韓國國務院總理韓德洙30日主持中央災難對策本部會議時表示，隨著北京當局解除新冠防疫措施後所引起的巨大衝擊，在針對中國入境旅客的檢疫問題上相對迫切，「直到明年2月為止，從中國入境的旅客將義務性進行入境前後的核酸檢測。」
韓德洙進一步解釋，從中國入境的旅客必須持有入境前48小時進行核酸篩檢，或24小時內的快篩陰性證明，才能搭乘前往韓國的飛機，並且必須在入境後1天內進行核酸篩檢，才能「最大限度切斷傳播」。不過若因緊急原因需要入境的韓國人將會允許採取例外措施。
另外韓國也暫停增加中國往來航班，自中國出發的班機一律只能停靠仁川機場，藉此有效管理入境者的檢疫措施。同時至明年1月底為止，將會限制發放短期簽證，外交、公務、必須商旅以及人道主義事由不在此限至內。
韓德洙強調，這是政府為了預防中國急速惡化的疫情擴散至韓國，「不可避免」的強化部分防疫措施。韓德洙對自中國入境旅克表是，「為了穩定國內防疫狀況，請了解這不可避免的措施，並且積極協助。」
自從中國宣布明年1月8日起免除入境檢疫措施後，日本、美國、義大利、印度先後針對中國入境旅客強化入境檢疫。