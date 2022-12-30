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韓國跟進！中國旅客「入境前後」需PCR　總理：不可避免

▲韓國政府宣布，至明年2月底前，所有從中國入境的旅客都必須在登機前和抵達首爾仁川機場後一律得接受PCR篩檢。圖為仁川機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國政府宣布，至明年2月底前，所有從中國入境的旅客都必須在登機前和抵達首爾仁川機場後一律得接受PCR篩檢。圖為仁川機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著中國放寬防疫限制措施，境內確診數暴增，在疫情尚不明朗之下，中國當局宣布明年1月8日要「解封」，入境不需集中隔離及核酸檢測，並「有序開放中國公民出境旅遊」。不少國家憂心中國疫情不明朗，紛紛推出針對中國旅客的入境管制措施，在繼日本、美國等國家之後，韓國也宣布至明年2月底前，從中國入境的旅客在登機前、抵達仁川國際機場後一律得實施PCR篩檢。

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綜合《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，韓國國務院總理韓德洙30日主持中央災難對策本部會議時表示，隨著北京當局解除新冠防疫措施後所引起的巨大衝擊，在針對中國入境旅客的檢疫問題上相對迫切，「直到明年2月為止，從中國入境的旅客將義務性進行入境前後的核酸檢測。」

韓德洙進一步解釋，從中國入境的旅客必須持有入境前48小時進行核酸篩檢，或24小時內的快篩陰性證明，才能搭乘前往韓國的飛機，並且必須在入境後1天內進行核酸篩檢，才能「最大限度切斷傳播」。不過若因緊急原因需要入境的韓國人將會允許採取例外措施。

另外韓國也暫停增加中國往來航班，自中國出發的班機一律只能停靠仁川機場，藉此有效管理入境者的檢疫措施。同時至明年1月底為止，將會限制發放短期簽證，外交、公務、必須商旅以及人道主義事由不在此限至內。

韓德洙強調，這是政府為了預防中國急速惡化的疫情擴散至韓國，「不可避免」的強化部分防疫措施。韓德洙對自中國入境旅克表是，「為了穩定國內防疫狀況，請了解這不可避免的措施，並且積極協助。」

自從中國宣布明年1月8日起免除入境檢疫措施後，日本、美國、義大利、印度先後針對中國入境旅客強化入境檢疫。

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