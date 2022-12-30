藍中常委蕭景田遭通緝　蘇貞昌譏朱立倫「雙標排黑」

國民黨主席朱立倫近來高喊「排黑比綠嚴」，國民黨中常委蕭景田昨日卻遭士林地檢署通緝，引發社會譁然。行政院長蘇貞昌今（30）日於屏東受訪表示，，黑金槍毒為國人所深惡痛絕，國民黨讓賄選、通緝犯還當中常委，這樣說一套做一套是雙標，而且是國人所不能容許的。
記者黃宣尹／台北報導
蘇貞昌今日赴屏東，在屏東縣長周春米等人陪同下，於出席「天際無線 綠意相隨」屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫完工感恩茶會前受訪。被問及蕭景田遭通緝等黑金議題，蘇表示，黑金槍毒為國人所深惡痛絕，更不能讓有這樣的人來參與公職，來監督政府分配資源。
蘇貞昌進一步說，行政院會已經通過相關法律修改，送到立法院，希望國民黨也能全力支持，讓這個法案趕快通過，不要說一套做一套，又去提名有黑金槍毒背景的人來當議長、副議長。
蘇貞昌也說，國民黨讓賄選、通緝犯還當中常委，這樣說一套做一套是雙標，而且是國人所不能容許的。
民進黨發言人謝子涵昨日也指出，遭通緝的蕭景田已經神隱多日，蕭除了是國民黨現任中常委，更是朱立倫任命的彰化縣黨部主委，朱立倫應向社會大眾道歉，切勿徇私護短，並且要求蕭景田出面投案，坦然面對司法調查，否則只會再度證明國民黨是「說一套做一套」。