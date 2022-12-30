特企／弘暉機構挺首換族！永和「弘暉青川」反應熱烈

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永和瓦窯溝整治工程 環境大勝以往
瓦磘溝沿線又以永和最大的公園仁愛公園生活圈最為受惠，根據實價登錄顯示，仁愛公園新成屋最高單價來到70萬以上，即便是20年以上中古社區均價也能到約65萬左右的成交行情，顯示該區保值性。
創意家行銷專案經理古明峻表示：仁愛公園生活圈是永和難得的低密度環境，周邊享有仁愛公園綠地，加上鄰近永和比漾廣場、未來2025年萬大線預計完工，結合公園、百貨、捷運及永和區距離台北市一橋之隔的優勢，會是永和區最有潛力的地段。
耕耘雙和超過30年的弘暉機構，看準永和在地強勁剛性需求，於永和仁愛公園生活圈、距離未來捷運萬大線永和站400公尺處，推出成屋個案「弘暉青川」。享有永久棟距的「弘暉青川」，是瓦磘溝整治後受惠的第一個個案，弘暉機構力挺首購、首換族，推出高坪效的30坪邊間三房產品，總價帶約2200至2450萬，打破傳統三房動輒2800萬起的高房價，「弘暉青川」降低民眾的購屋門檻，在永和實屬難得，開案即熱銷，反應相當熱烈。
在缺工缺料的時代，弘暉機構領先業界採「先建後售」，讓購屋族品質看得見，買房更安心，此案更加碼防水五年保固服務，可見建商對於營建品質的信心。
北市、在地客戶換屋首選 2200萬起換永和三房新成屋
從北市中正區移入的陳先生表示：「可以無痛換屋真好！」他表示一家人原本住在中正區汀州路一帶公寓，有感於公寓屋齡老舊選擇換屋，但台北市房市難以負擔，選擇一橋之隔的的永和、未來有萬大線捷運可以銜接，交通相當便利。而且「弘暉青川」所在的仁愛公園生活圈，屬於永和稀有低密度生活圈、前方是永久棟距，加上總價算是符合自己預算，期待入住後的新生活。
另一個年近70歲的王小姐表示：「終於不用再爬樓梯、追垃圾車，買菜方便多了！」自己住在永和超過30年，自己跟先生已經習慣永和生活圈，近幾年有感於永和房價的成長，想要換屋但是遲遲找不到適合的產品，「弘暉青川」的總價可以接受，加上三房兩衛規劃跟目前所住的格局相似，最重要是有電梯，相當期待全家能夠在2023年搬入新家。
創意家行銷專案經理古明峻表示：「弘暉青川」30坪就做到正三房，是區域三房裡最輕鬆的門檻，也因為是新成屋，民眾可以馬上入住，不少年前想換屋的自住客都紛紛入主，現在三房進入倒數階段，另有店面可以銷售，建議自住、換屋的民眾不要錯過。