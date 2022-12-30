多國收緊對中國旅客入境措施　譚德塞：可以理解

美國、日本、韓國和其他國家近來陸續調整入境管制措施，針對中國入境的旅客強制要求核酸篩檢，反映出全球各國擔憂中國疫情持續延燒並衍伸出更多新種變異株，以及對北京隱匿資訊的憂慮。雖然針對各國的加強措施，中國連日出聲反對，不過世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，北京疫情資訊提供不足，部分國家的擔憂是「可以理解的」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
譚德塞在推特上指出，為了全面對中國疫情風險進行評估，世衛需要更詳細的訊息。「由於中國疫情資訊並不全面，世界各國正以他們認為可望保護自己人民的方式行動，這是可以理解的事。」
他表示，世衛仍對中國境內疫情升溫感到擔憂，並持續敦促中國追蹤新冠病毒、對最高風險族群施打疫苗。
譚德塞這番發言是在美國宣佈對中國落實邊境防疫之後做出，除了美國之外，台灣、日本、韓國等國家也都祭出相對應的邊境防疫措施。不過歐盟衛生機構表示，這類措施目前對歐盟來說並非必要。
在北京當局於12月初進一步放寬防疫措施之後，境內確診數暴增、醫院不堪重荷。中國政府又在本週宣布，將取消入境的強制隔離措施，使得許多中國人計劃出國旅行，引起外界擔憂在中國資訊不透明、監測難落實的情況下，對他國輸出尚未發現的新型變異株。