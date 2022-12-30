「愛的破將」出周邊！7-11今預購 網笑：買來紀念還悼念
日前在高雄夢時代回歸的「OPEN!大氣球遊行」，發生主角OPEN將大氣球被強風吹走的意外，OPEN將飄向遠方、翻越夢時代的畫面瞬間暴紅。沒想到業者腦筋動得更快，不到半個月就發動「愛的破將」紀念週邊預購，推出飛天OPEN將icash2.0、抱枕，引起網路熱議：「不知道是要買來紀念還是悼念」、「看到頭上有鐵鏈加固感覺就安心了」，還有人笑稱，自己闖的禍、自己賺回來補。
記者黃韻文/綜合報導
「愛的破將」成真！7-ELEVEN門市今（30）日起陸續推出「OPEN!飛翔紀念版」周邊預購，包括icash2.0、小抱枕等應景周邊，選在2022年上班族最後一個工作日開賣，陪伴全民飛越2022、躍進2023。其中icash2.0設計除了有OPEN將與小桃經典的親親畫面之外，今年還推出OPEN!大氣球飄向遠方的飛翔英姿，共有3款造型，讓民眾可收藏OPEN!大氣球遊行的歡樂事故。
業者表示，「OPEN將在今年大氣球遊行結束後，情緒嗨到最高點，一不留神就以帥氣姿勢翻越夢時代百貨」，不少民眾都瘋狂敲碗希望能推出周邊商品，因此特地推出OPEN!飛翔紀念版周邊。首推泡棉PVC材質的立體icash2.0，手感Q軟可愛，拿在手上不用怕OPEN將飛走，另外還有OPEN將飛天版小抱枕，陪伴全民飛向2023年。
此外，每年全民過年最期待的社群貼圖也同步上線，即日起至2023年1月26日前，點選網址就能免費下載OPEN!動態有聲LINE貼圖，OPEN!家族成員換上全新超萌兔裝，貼圖文字包括「OK、THANK YOU、HAPPY NEW YEAR、GOOD LUCK兔YOU、兔飛猛進、恭喜發財」等相當應景的問候語及賀詞，堪稱2023兔年必收貼圖之一。
📌2023 OPEN!兔年動態有聲貼圖（點此下載）
📌跨年必備！LINE免費貼圖10組（點此下載）