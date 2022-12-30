曾被柯文哲辱罵「誰家的狗」　民眾黨中評委宣布退黨

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不過林恕暉直言，也有更多來自民眾黨內朋友對他表達肯定，願意把他們不敢說、不敢做的事說出來。特別感謝許多雪中送炭的認識或不認識朋友，「當然，有些表達方式我必須調整，感謝連日來給我建議的朋友們，我會堅定目標、勇敢向前。」
而對於自己因為曾被柯文哲辱罵「誰家的狗」，也讓他的名字與狗做連結。林恕暉坦言自己沒太在意，「但沒有一個父母能接受孩子這樣被咒罵。」並表示在自己的母親、家族關切後，就有辭職的念頭，家族也有人表明「絕對不會再投給柯文哲或民眾黨」。
林恕暉說，很遺憾在黨高層威權作風下，重要事件處理越來越不能討論，不知為何奮戰的黨團、各辦同仁一個個失望離開，黨團七點半晨會越來越制式僵化、變得「無聊」，與會者都清楚：黨的走向與當年標舉公開透明、民主參與理想差距擴大，內鬥卻更加劇烈。
「離開之時，我必須為還在黨內戰友說幾句話。」林恕暉說，黨高層要求想擔任中央委員、中評委必須繳納高額黨職分攤金，試問：本黨支持者以20至40歲年輕人佔多數，年輕人要參與黨決策、成為中央委員或中評委，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度？沒有黨紀處分權的中央委員會，越權規定募款不足者應停權，這符合權力分立原則嗎？只剩家族支撐、企業或財團背景者，有能力募款並參選中評委等黨職，長此以往，不就是「為錢賭性命」歌詞說的「有錢人說話大聲，無錢人說話沒人聽」？這算哪門子的公平正義？
「民眾黨的同志們，我必須說再見了！謝謝你們這段時間的栽培、孕育，我自認對黨的付出，無愧於心。」林恕暉說，彼此沒有必要因為彼此不同意見而互相攻擊對方人格，當團體能容納不同意見者，才可能擴大社會基礎，排除異己不是真正的民主，也與創黨「共存共榮」初衷相違背。