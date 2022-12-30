寒冬來台中泡暖湯　觀旅局籲選合法溫泉標章場域

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觀旅局指出，每年8、9月的台中好湯溫泉季，市府結合谷關、大坑、東勢、烏日及后里五大溫泉區的在地觀光資源，活絡溫泉觀光產業，依據交通部觀光局統計資料，今年台中谷關遊憩區8、9月遊客人次，相較去年同期遊客人次，成長96.69%，顯示市府與溫泉業者的努力受到國人肯定。
觀旅局提到，台中市共有15家合法溫泉業者，分別為麒麟峰溫泉旅館、台中日光溫泉會館、清新溫泉度假飯店、東勢林場遊樂區、神木谷假期飯店、谷關大飯店、明治溫泉大飯店、東關溫泉大旅社、谷野民宿、龍谷大飯店、統一渡假村、虹夕諾雅 谷關、海灣國際開發股份有限公司、星月文旅及惠來谷關溫泉會館，市府不定期執行溫泉業聯合稽查，確保民眾泡湯安全及權益。
觀旅局說，民眾除泡湯外，還可體驗在地文化、品嚐原民美食及鱘龍魚等料理，熱愛爬山的民眾可挑戰谷關七雄，擁抱山林芬多精，如有體能上的考量，可選擇捎來步道，輕鬆愜意欣賞波光粼粼的大甲溪流及沿途綠意盎然的自然風光；另外，民眾也可選擇至大坑、東勢、后里及烏日等地區享受優質溫泉。
觀旅局表示，除了五大溫泉區外，台中精彩活動不斷，現正舉辦的耶誕嘉年華正，緊接著在中央公園將的2023閃耀台中跨年夜，春節後還有中台灣元宵燈會，歡迎民眾來大玩台中及暖心泡好湯。