男友酒駕狂飆！啦啦隊女神「嚇提分手」鬆口：是線上演員
琳妲（林羿禎）擁有甜美臉蛋、火辣身材，是中職啦啦隊「樂天女孩」之一，同時也是網紅團體「反骨男孩」一員。近日，她上節目《今晚開讚吧》透露前男友是名演員，但不聽勸，曾經酒駕載她狂飆，讓她當場嚇呆，對方目前還在線上演戲，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
琳妲在節目《今晚開讚吧》透露，自己曾經與一位男演員交往，對方不僅長得帥還很有才華，豈料卻被身邊友人勸阻，朋友們都認為對方脾氣暴躁。儘管如此，琳妲當時仍為愛盲目，深信男友的甜言蜜語，認為旁人都是因為「嫉妒男友」才會說他的不是，讓主持人小禎超傻眼：「會講出這種話的人，就不是正常人啊！」琳妲也回應：「那時候是小孩子時期，他講什麼話我都會聽」。
琳妲接著說，某次前男友喝酒完堅持要酒駕，她當時衝去找對方，勸他不要開車，搭計程車回家就好，豈料男友不願意，仍堅持開車，琳妲當時也只好先坐上副駕，再繼續用言語勸退：「你這樣真的很危險，會上新聞，而且我們都是公眾人物。」怎知男友聽完馬上被惹怒：「妳再給我吵！」接著猛踩油門，在市區時速還開100，且路上車很多，男友還一直亂鑽，讓她當場嚇呆。
琳妲坦言，經過那次經驗後，她馬上和對方提分手，「我不要了。」主持人羅時豐和小禎則對男方身分感到好奇，在逼問之下，琳妲也鬆口對方目前還在演戲，是線上的演員，引起網友討論。（編輯：郭佩蓉）