鹹酥雞店備戰跨年夜！油鍋狂開15鍋 員工怕：電話沒停過
根據兩大外送平台的統計，「鹹酥雞」是跨年夜最熱門的選擇，《NOWnews今日新聞》實際採訪位在台北大直，擁有40年歷史的鹹酥雞名店「台灣鹹酥雞」，面對跨年夜，董事長洪誌謙早在月前就積極備戰，除了備貨量倍增，店內的油鍋也加開，為了消化外送需求，今年獨立開闢一區給外送訂單，預料跨年夜可以接到5000單張以上。面對大量的訂單，洪誌謙笑說：「員工都有跨年恐懼症！」
記者周淑萍/綜合報導
跨年夜即將到來，鹹酥雞店家也積極備戰，台灣鹹酥雞董事長洪誌謙表示，每年跨年夜都是鹹酥雞店的大日子，從12/31晚上6點過後，店內的三條專線和外送機就沒停過，他說：「真的是以秒進單！」平常一天大約1000單，到了跨年會來到5000單，員工接電話接到手軟，為了應付大量訂單，油鍋從平日6鍋增加到15鍋，炸一整晚完全無法停歇。
面對龐大的訂單，備貨量勢必要大增，洪誌謙以最熱門的鹹酥雞舉例：「平常備貨量是500台斤，跨年夜則要到6000台斤才夠，整體的備貨量是平日的5～6倍。」看好疫情解封的外出聚會人潮，今年預計會再多備貨20％。跨年客單價也跟著翻倍漲，平日大約是200元，跨年因為聚會人多，一單通常會來到400~500元，其中最熱門的黃金五寶分別為「鹹酥雞、魷魚、甜不辣、地瓜、龍珠」等熱門餐點。
洪誌謙也觀察到，外送已經成為民眾習慣的生活方式，特別另開一區提供外送接單、油炸、撒料等。洪誌謙認為今年很有可能外送的業績佔比會超過40％甚至追平。而民眾在意的是如何拿到熱呼呼的鹹酥雞，為此，洪誌謙早早就在打點，請熟識的外送員跨年夜來店幫忙取餐，避免因為誤餐而報廢，且根據外送員的分享，有小費接單的機會比較高。另外，更保險的做法則會是提早一小時打電話預訂後自取，才能吃到熱熱的鹹酥雞。