日本「最美公主」28歲了！賞楓回眸照甜翻 網喊：戀愛了
被譽為「最美公主」的日本皇室佳子公主，於29日迎來28歲生日。日本宮內廳也照慣例分享佳子公主的生活照與民眾一同慶祝。清純的臉蛋以及俏麗的短髮，再搭上楓葉背景，相當唯美，畫面曝光後，也讓不少網友感到療癒，直呼「太可愛了！」、「我會為國家盡我所能的！」
娛樂中心/綜合報導
據日本媒體《NHK》29日報導，秋篠宮文仁親王的次女「佳子公主」迎來28歲生日，當天一早就以紅色洋裝、紅色帽子的裝扮，搭車前往皇居向日皇夫婦致意，佳子公主臉上掛滿笑容，向周遭民眾揮手致意。此外，宮內廳也釋出佳子公主2日在赤坂御苑散步賞楓的最新畫面，只見佳子公主時而甜笑、時而回眸，與背後的楓葉相互輝映，氣氛非常唯美。
相關畫面在推特上迅速獲得大家討論，紛紛大讚「太可愛了！」、「一如既往的可愛」、「生日快樂！」、「真的是公主降臨」；不過也有人分享普通民眾在同樣地點賞楓的畫面笑說，「皇室能拍成這樣，想必也是費了很大力氣」、「這就是把普通人生日，搞得像皇室一樣的結果。」
不過，隨著佳子公主迎來28歲生日，她的感情世界備受關注。據日媒《女性自身》報導，由於姊姊真子結婚後已經脫離皇室，職務就全改由佳子負責，不僅增加曝光率，也讓她的私生活頻頻被拿出來討論，另外，有別於去年生日時，談到對於姊姊結婚的看法，今年佳子公主反而閉口不談私生活，也讓大家越來越好奇。（編輯：詹鎰睿）