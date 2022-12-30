林宗勳接任中市警五分局義警中隊長

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卸任中隊長邱國茂義警資歷20年，現年屆70歲，仍舊生龍活虎、相當熱心公益，其中十餘年均擔任中隊長職務，期間率領義警團隊協助分局維護地方治安、逢年過節更常與中隊幹部一齊關懷弱勢民眾，期達到拋磚引玉成效；對於所屬成員還常常自掏腰包加碼犒賞隊員辛勞增加團隊士氣，在隊員心目中早已是如土地公般「有求必應」的存在。
新任中隊長林宗勳，於105年起即擔任義警松安分隊分隊長，為人急公好義、對於鄉里所需常常是第一個跳出來協助解決，前參選國際同濟會臺灣總會總會長並順利當選，此際同步接任第五分局義警中隊長，期盼結合兩個團體「為民服務」及「社會公益」理念，持續造福鄉里、濟弱扶貧，協助警方做好治安工作。
歲末農曆春節即將到來，交接典禮正好在112年加強重要節日安全維護工作期前，林沐弘分局長更趁著本次活動齊聚各方嘉賓雲集機會，宣導本次重要節日工作將於112年1月1日22時起跑，至1月30日24時止為期30日，工作三大主軸仍與往年「治安平穩、交通順暢、民眾安心」相同。本次更著重於失蹤人口協尋、關懷社會弱勢民眾等層面，亦將持續強化「金融機構防搶」及「連續假期交通疏導」及各項為民服務作為，目前已規劃在農曆春節前後編排員警在轄內金融機構來回梭巡及守望。同時派員指導各金融機構辦理「自衛編組演練」以提升自我防護力量；他並呼籲，年節前、後，公司行號及個人資金往來甚鉅，建議可多利用電子商務方式轉帳，如確有臨櫃提領必要，亦可撥打110或逕向轄區派出所申請警力護鈔，避免歹徒有機可趁。