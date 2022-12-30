中國蓋牌疫情數據 英機構估：每日9000人染疫死亡
中國這波疫情浪潮自11月就出現跡象，在北京當局陸續推出防疫優化二十條、新十條後，確診數快速增加，到了12月境內疫情席捲全國各大城市，就連一線城市北京都傳出殯儀館爆滿、火葬場每日運作仍有大量排隊。有分析指出，中國可能每天有大約9000人染疫死亡，幾乎是一週前估計的兩倍。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，中國政府宣布取消清零政策後，防疫態度大轉彎，但在沒有相應配套措施之下，中國各地疫情升溫。英國醫療資訊分析公司Airfinity收集中國各省數據並以模型進行推估，指出自12月1日以來，中國染疫總人數恐已達到1860萬人，累計死亡人數可能多達10萬人。
Airfinity預計，中國疫情會在明年1月13日達到首次高峰期，屆時每日確診數將達370萬例，至於死亡高峰則是會在明年1月23日，屆時每日會有2.5萬人染疫病逝，讓這一波疫情累計死亡人數達到58.4萬人。
根據Airfinity模型數據，中國接下來的第二個高峰將於3月3日出現，屆時單日新增確診可能將達到420萬例。Airfinity預估，到了明年4月底，中國累計死亡將會達到170萬例。
中國在12月7日防疫政策突然大轉彎，取消封控、篩檢並允許居家隔離，等於是放棄三年以來堅持的清零政策，這之後當局僅通報了10例死亡案例，每日的確診僅數千件。中國公衛官員近期解釋，染疫死亡判斷的依據，是要確實因新冠病毒導致呼吸道衰竭才算數，並不包含其他疾病與狀況，即使死者新冠篩檢呈現陽性也不計入。