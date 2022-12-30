放過山下智久！泰網紅全裸扮《今際2》梅花K 15萬人嚇壞
Netflix生存遊戲日劇《今際之國的闖關者》第二季於22日上架，本季最搶眼的就是日劇男神「山下智久」全裸參戰，在劇中飾演「梅花K」守關者「久間欣治」，引起熱議。對此，以低成本Cosplay著名的泰國網紅「Lowcostcosplay」也搭上《今際2》風潮，扮山下智久「梅花K」造型，讓15萬名網友全嚇壞。
娛樂中心／綜合報導
泰國網紅「Lowcostcosplay」28日在臉書發出慣用4宮格照，只見他先穿著酒紅色帽T，接著將其脫掉，再戴上假髮，擺好姿勢、表情，一秒化身山下智久在《今際之國的闖關者》第二季裡的全裸角色「梅花K」久間欣治，不過山下智久擁有養眼腹肌、精壯身材，但「Lowcostcosplay」卻只有一個大肚腩，兩人臉蛋、身材落差極大，畫面看起來「有些詭異」。
貼文一出，已有15萬人按讚，網友紛紛留言，「有史以來最不像的一次」、「變成進擊的巨人」、「這個cosplay真是太容易了」、「目前最失敗」、「並沒有」、「這個真的不能勉強」、「我扶牆冷靜一下」、「怎麼沒畫腹肌」、「右邊山下智久，左邊山下喝酒」、「應該叫出自己當年健身瘦下來的照片」。（編輯：郭佩蓉）