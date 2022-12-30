公廁性侵醉女還盜刷信用卡　惡男下場曝

吃甜甜迎接2023 來台南跨年精采好玩

▲龍崎光節：空山祭-艸非火作品「大風吹」（台'南市政府文化局提供）
▲龍崎光節：空山祭-艸非火作品「大風吹」（台'南市政府文化局提供）

記者林怡孜/台南報導

迎接2023年，台南跨年已準備好精采活動迎接全國民眾，除了大咖雲集的台南好Young跨年演唱會、兩年一度的大地藝術季、充滿神祕氣息的龍崎光節、空山祭，以及鹽水歷史街區的月之美術館之外，加碼延長至228的台南購物節更是不容錯過。台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，元旦來台南正好，台南有最適合迎接2023年第一道曙光的二寮觀日台，還有冷颼颼的冬天最暖身的關子嶺與龜丹溫泉、楠西梅嶺梅子雞、美味的牛肉湯與虱目魚鹹粥等暖胃料理，以及豐富的濱海生態可讓你與國際貴客黑面琵鷺等冬候鳥相見歡，更有休耕花海及文青感滿滿的六甲落羽松可以拍照打卡，台南已經準備好各式精彩節目迎接遊客了。

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台南冬天以晴暖的好天氣吸引全國遊客，到台南旅行，住宿當然也要精打細算，不僅交通要方便，價格更要實惠。和逸飯店·台南西門館坐落市中心，周邊圍繞古蹟、小吃美食與各式風格店家，步行即能探索巷弄。12月31日跨年當晚也為入住旅客驚喜打造抽獎活動及各式闖關遊戲與大家歡樂跨年。「跨年狂歡夜」從晚上19:30至午夜12點，用音樂及豐富的互動遊戲熱情上陣，邀請入住旅客一起high迎2023年。新年討個好彩頭，當然要吃甜甜，和逸飯店·台南西門館打造8款卡通明星專屬口味棉花糖分享給旅客，讓呷甜甜的幸福感延續至2023年。最後壓軸登場的驚喜抽獎活動，凡是當晚入住旅客皆能參與，有機會獲得價值萬元的舒適客房住宿券。

  

▲和逸飯店·台南西門館跨年夜舉辦high迎新年驚喜抽獎活動。當晚入住旅客有機會獲得舒適客房住宿券（圖／和逸飯店提供）
▲和逸飯店·台南西門館跨年夜舉辦high迎新年驚喜抽獎活動。當晚入住旅客有機會獲得舒適客房住宿券（圖／和逸飯店提供）
新年一開始就嘗到「甜頭」，象徵好運降臨，迎向幸福一整年。台南大員皇冠假日酒店館內289BAR推出全新的〝幸福甜品〞「火山太妃糖肉桂捲」。西點副主廚劉砡伶表示，迎接元旦吃甜點的習俗，特別研發這款〝幸福甜品〞「火山太妃糖肉桂捲」，以桌邊服務供應。丹麥肉桂捲經過120分鐘多次延壓與堆疊成型，呈現酥脆口感，上桌時放在炙熱的鑄鐵鍋，由服務人員淋上進口鮮奶油，瞬間冒煙嗆出濃郁奶香。接著加入鹽之花、蘭姆酒調配而成的手工太妃糖淋醬，澆在肉桂捲上增添一股焦糖香味，漫溢出優雅的蘭姆酒香，最後再灑上烤香的蜜核桃，宛如火山碎屑。當肉桂捲吸附了奶油與太妃糖之後，每一口都是甜蜜的幸福滋味，再配上一杯精品手沖咖啡，咖啡的苦甘與甜點的甜蜜融合，讓您苦盡甘來，迎向甜蜜新年。

▲台南大員皇冠假日酒店-289吧「火山太妃糖肉桂捲」，肉桂控不能不嚐（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
▲台南大員皇冠假日酒店-289吧「火山太妃糖肉桂捲」，肉桂控不能不嚐（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

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