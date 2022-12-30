瘋傳「一線女星」明年生子？迪麗熱巴曬絕美中空照打臉了
2023即將到來，怎料，中國微博近日竟瘋傳，有一線女星意外懷孕，將在明年正式官宣，消息曝光後，包含馬思純、楊紫、迪麗熱巴等多位大咖女星都被點名，更因此登上微博熱搜。對此，迪麗熱巴就曬出一張唯美的中空腹肌照，似乎間接對外否認該傳聞。
娛樂中心/綜合報導
據了解，有中國微博28日就有網友發文爆料，2023年將會有一線頂流女明星官宣生子，也是繼「85花（1985年左右出生女星）」之後再次有女星當媽，最後更要大家相信他，「月份越大，越遮不住！」結果消息立刻轟炸娛樂圈，吃瓜網友不斷討論，也讓「一線女星懷孕？」等關鍵字衝上微博熱搜第一名。
由於被點名的女星們，幾乎都沒有正面回應，僅有迪麗熱巴在這段期間PO出一系列的生活照，並寫下：「今日份吃飽喝足去運動一下～」只見她特別穿上一件中空露肚裝，腹肌線條微微露出，身材依舊火辣，似乎間接否認該傳聞。
不過，今日再度有網友爆料，該位女明星是和某電影導演拍戲意外懷孕，「現在肚子一天比一天大，有點意思！」另位被點名的女星楊紫，也被瘋傳一張疑似肚子變大的側拍照，紛紛留言「姐姐好事將近了吧，恭喜恭喜啊」、「還得是我大肚紫」。目前楊紫本人尚未回應，微博則停在昨天宣傳新戲動態，照片也並沒有任何懷孕跡象。（編輯：詹鎰睿）