《山中森林》王子變「浪子」！抽菸、喝酒樣樣來

電影《山中森林》卡司強大，除了金馬影帝李康生外，還有許久未在幕前露面的瓊瑤女神陳德容，以及李千娜、謝承均、郭雪芙、田士廣、徐愷等陣容，講述混跡於林森北路一帶的黑道弟兄們，因入獄12年的老大哥出獄後所引發的一連串事件。王子（邱勝翊）自出道以來一直以陽光暖男形象現身，這回在電影《山中森林》中首次挑戰黑道題材，不但有拳拳到肉的武打戲，也有在兄弟及女人間左右為難的糾結，對王子來說是一大突破。
記者黃雅琪/綜合報導
進組拍攝前，王子在動作指導吳震亞安排下進行了數堂動作訓練課程，吳震亞不但是賣座賀歲片《艋舺》及港片《激戰》等賣座電影的武術指導，更也在《山中森林》中擔任重要角色。雖然平時就有運動及健身的習慣，但在既定的工作行程中再塞進密集的排練，加上高強度的武打練習，王子在大喊快要吃不消的同時也直呼超過癮：「畢竟每個男生心中都有動作英雄夢！」
另外王子也笑說，其實「抽菸」對他來說才是最大的挑戰。平時菸酒不沾的他，為了準備角色更是提前1個月開始練習：「因為需要熟悉抽菸時的手部動作跟呼吸頻率，也要將這個習慣融入到日常裡。」王子也表示雖然剛開始真的不太適應，但認為這是劇中角色必須掌握好的標記，也期望能帶給觀眾更多面向的自己。經過這次的演繹後，對於日後的角色選擇，王子更是說沒有限制，越能跳脫以往、讓大家意想不到的人設那是更好！電影《山中森林》將於2023年1月13日在全台上映。