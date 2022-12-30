少年出任務／浦洋嗆承隆　「拍照要避你臉的角度超麻煩」

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而換峻廷交手MAX，MAX說「你知道你簽約的時間差不多是我一半的人生嗎」，峻廷瞬間面色鐵青，緩和情緒後直呼「我有點被氣到」，最後MAX才說出「你知道每次都要幫你...」9個字，峻廷直接跳針大喊「我認輸了」，並摀住耳朵尖叫：「我知道他要講什麼！我已經看到他嘴型！我不行！」MAX直接拿下勝利。
黑白兩隊平手的情況下，由浦洋、MAX再戰一回，最終浦洋因為明顯心虛，由MAX的白隊奪下首勝，後續兩關橘子遊戲、蒙眼敲響鑼，峻廷和浦洋的黑隊逆轉勝，第四關勝負為何，哪一隊會受到懲罰，請務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道、「少年出任務 年末特輯」下集。（編輯：楊穎軒）
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