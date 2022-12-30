台灣人開口就講「4個字」！韓國人超困惑　BBC早就認證過

少年出任務／浦洋嗆承隆　「拍照要避你臉的角度超麻煩」

▲夏浦洋（左）在節目上對李承隆嗆聲。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲夏浦洋（左）在節目上對李承隆嗆聲。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）

娛樂中心／綜合報導

《NOWnews今日新聞》本周「少年出任務」由原子少年出身的FEniX家齊主持，來賓請到團員MAX、夏浦洋、陳峻廷、李承隆，4人分成兩隊PK製作單位設計的5道關卡，輸家將接受史上最丟臉的懲罰，其中一關浦洋狠嗆承隆「每次拍合照為了避你臉的角度真的很麻煩」，讓全場都嚇呆。

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▲峻廷（左起）、浦洋及MAX（右起）、承隆分成黑隊、白隊進行遊戲PK。（圖／攝影中心）
▲峻廷（左起）、浦洋及MAX（右起）、承隆分成黑隊、白隊進行遊戲PK，中為家齊。（圖／攝影中心）
第一關兩方互相吐槽真心話，一方必須回答「當然囉」，若遲疑就算輸，戰力滿點的浦洋接連嗆承隆「你知道造型師每次要幫你找鞋墊都很麻煩」、「你知道每次練舞都要因為你而改動作嗎」，甚至說「每次拍照為了避你臉的角度真的很麻煩」，句句戳中承隆要害，浦洋也輕鬆獲勝。

▲▼浦洋（左）把承隆嗆到啞口無言。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼浦洋把承隆嗆到啞口無言。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼浦洋（左）把承隆嗆到啞口無言。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼浦洋（左）把承隆嗆到啞口無言。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
而換峻廷交手MAX，MAX說「你知道你簽約的時間差不多是我一半的人生嗎」，峻廷瞬間面色鐵青，緩和情緒後直呼「我有點被氣到」，最後MAX才說出「你知道每次都要幫你...」9個字，峻廷直接跳針大喊「我認輸了」，並摀住耳朵尖叫：「我知道他要講什麼！我已經看到他嘴型！我不行！」MAX直接拿下勝利。

▲▼MAX（上下圖右）話還沒講完，峻廷就崩潰投降。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼MAX（上下圖右）話還沒講完，峻廷就崩潰投降。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼MAX（上下圖右）話還沒講完，峻廷就崩潰投降。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
黑白兩隊平手的情況下，由浦洋、MAX再戰一回，最終浦洋因為明顯心虛，由MAX的白隊奪下首勝，後續兩關橘子遊戲、蒙眼敲響鑼，峻廷和浦洋的黑隊逆轉勝，第四關勝負為何，哪一隊會受到懲罰，請務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道、「少年出任務 年末特輯」下集。（編輯：楊穎軒）

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