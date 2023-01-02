尾牙想喝先筆記！12款酒類熱量對決　「冠軍」半瓶就肥爆

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對此蕭捷健也分享常見酒類的熱量，由高至低，每165毫升（半瓶鋁罐）依序為，高粱682大卡、白蘭地458大卡、威士忌450大卡、伏特加381大卡、烏梅酒315大卡、米酒255大卡、陳年紹興223大卡、清酒221大卡、紅酒151大卡、白葡萄酒159大卡、調味啤酒69大卡、原味啤酒60大卡。
蕭捷健說，酒精造成肥胖卻不只是本身的熱量，而是身體會把酒精及其代謝產物乙醛視為有毒物質，當我們喝完酒，把酒精排出體外就變成首要任務。所有的營養素，包含脂肪和碳水的代謝，甚至肌肉合成，都會被抑制，還會增加身體的皮質醇濃度，造成脂肪容易累積在腹部。
若不想因為飲酒導致肥皮，蕭捷健提供4大建議，第一「喝酒前先吃蛋白質」，飲酒前先吃點雞肉、蛋或蛋白飲，不但可以減緩酒精吸收，還能有效增加飽足感。高油脂和酒精都對肌肉生成不利，先補充蛋白質保護好不容易長出來的肌肉才是上策。第二「一口酒配一大口水」，喝酒時，酒精會有脫水作用，而人體會把口渴當成肚子餓，讓你吃下更多東西、喝下更多酒。多補充水分，不但酒精代謝快，吃東西也不容易一口接一口。
第三「避開高熱量的酒」，調酒除了shot本身的酒精，加進去的糖漿熱量更是爆表，高果糖糖漿更是和酒精一樣，會在肝臟直接代謝成脂肪肝。第四「下酒菜盡量挑瘦蛋白和纖維」，喝酒時，人體會把代謝酒精當成首要任務，吃下去的熱量都會累積起來。油膩的東西，還會讓你不容易醉，喝下更多。如果可以，建議下酒菜吃毛豆，雞肉串，海鮮串和和風沙拉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！