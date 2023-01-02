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尾牙想喝先筆記！12款酒類熱量對決　「冠軍」半瓶就肥爆

▲歲末年終尾牙活動場合中，喝酒幾乎都是必備元素，怎麼健康喝酒也成為重要議題，12款酒類熱量比拼下來，高粱熱量最高。（示意圖／取自pixabay）
▲歲末年終尾牙活動場合中，喝酒幾乎都是必備元素，怎麼健康喝酒也成為重要議題，12款酒類熱量比拼下來，高粱熱量最高。（示意圖／取自pixabay）

記者張志浩/綜合報導

新年到也代表農曆新年即將來臨，無論是尾牙季活動，還是與親友聚餐開趴，「喝酒」幾乎都是必備元素，不過大家要小心了，除了喝酒千萬不能開車以外，大量飲酒也可能讓你不知不覺變胖。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享12款常見酒類的熱量，若以半瓶鋁罐約165ml的量來說，熱量最高前三名依序為高粱、白蘭地與威士忌，其中高粱酒熱量高達驚人的682卡！如果想「喝酒不變胖」，建議民眾可從飲酒的習慣開始著手，大致有4項技巧，除了避開高熱量的酒類以外，喝酒前先吃蛋白質、一口酒一口水，還有慎選下酒菜，多以瘦蛋白跟纖維為主，才是真正的聰明飲酒法。

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蕭捷健指出， 2015年一篇「喝酒與肥胖」文獻指出，大量喝酒和肥胖呈正相關，但小量飲酒卻和體重無關。研究發現，每日喝2份以上酒的人，腰臀比及體脂肪會爆增。而1份酒為10公克純酒精，大約是500ml啤酒、一杯紅酒，或是一個shot的蒸餾酒。而每天50g酒精，連續喝5天就會造成酒精性脂肪肝，長期下來會造成肝炎和肝硬化，因此建議每天攝取兩份以內的酒精為限。

對此蕭捷健也分享常見酒類的熱量，由高至低，每165毫升（半瓶鋁罐）依序為，高粱682大卡、白蘭地458大卡、威士忌450大卡、伏特加381大卡、烏梅酒315大卡、米酒255大卡、陳年紹興223大卡、清酒221大卡、紅酒151大卡、白葡萄酒159大卡、調味啤酒69大卡、原味啤酒60大卡。

▲（圖／蕭捷健提供）
▲12款常見酒類熱量，其中高粱每165毫升就高達682大卡，原味啤酒則是60大卡。（圖／蕭捷健提供）
蕭捷健說，酒精造成肥胖卻不只是本身的熱量，而是身體會把酒精及其代謝產物乙醛視為有毒物質，當我們喝完酒，把酒精排出體外就變成首要任務。所有的營養素，包含脂肪和碳水的代謝，甚至肌肉合成，都會被抑制，還會增加身體的皮質醇濃度，造成脂肪容易累積在腹部。

若不想因為飲酒導致肥皮，蕭捷健提供4大建議，第一「喝酒前先吃蛋白質」，飲酒前先吃點雞肉、蛋或蛋白飲，不但可以減緩酒精吸收，還能有效增加飽足感。高油脂和酒精都對肌肉生成不利，先補充蛋白質保護好不容易長出來的肌肉才是上策。第二「一口酒配一大口水」，喝酒時，酒精會有脫水作用，而人體會把口渴當成肚子餓，讓你吃下更多東西、喝下更多酒。多補充水分，不但酒精代謝快，吃東西也不容易一口接一口。

第三「避開高熱量的酒」，調酒除了shot本身的酒精，加進去的糖漿熱量更是爆表，高果糖糖漿更是和酒精一樣，會在肝臟直接代謝成脂肪肝。第四「下酒菜盡量挑瘦蛋白和纖維」，喝酒時，人體會把代謝酒精當成首要任務，吃下去的熱量都會累積起來。油膩的東西，還會讓你不容易醉，喝下更多。如果可以，建議下酒菜吃毛豆，雞肉串，海鮮串和和風沙拉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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