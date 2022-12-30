桃市公共工程體檢委員會啟動　張善政：這三案優先體檢

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張善政指出，工程專業追求「如質、如期、如預算」三個目標，但現在大環境下工料、人工齊漲，很多工程要能如預算、如期完成，確實是一大挑戰，但在「如質」方面，要求品質是可以掌控的，就如同他在選舉期間宣誓要將桃園打造成宜居城市，最重要的基礎就是安全的公共工程，讓桃園市民在公共工程設施中能安心使用。
至於為何沒有把天花板崩塌的八德運動中心或市圖總圖納入首波體檢名單，張善政表示，八德運動中心羽球館天花板崩坍原因，前市長鄭文燦在任時說明過是因為天花板在固定時沒有做的很落實，這個理由初步認定可以接受，其誤失嚴重性比不上今天提出的3個案子，不過之後還是會去體檢八德運動中心的狀況是否真如鄭所言。
李鴻源表示，市長張善政本身就是土木工程專家，選舉過程中大家對有些工程有疑慮，張上任後將工程體檢列首要工作，委員會至今已開過2次會，也了解體檢工作如何進行，強調委員會絕對非常專業，「政治先放一邊」，所有政治因素都不考慮，就是要把真正的工程問題、原因找出來，若有缺失該如何補救。
李鴻源指出，委員會先前開過兩次會，把選舉期間看到的一些工程問題都大略看過，第一波先選出3個具有指標性且需立即處理的案子，未來會訂出優先順序逐一進行體檢工作。他也請市府同仁不用擔心，「我們不是在找公務員麻煩，而是協助同仁如何把公共工程做好、節省公帑，讓桃園市民享有做安全的公共工程」，這是委員會成立的目的，也希望從這三案開始做起，未來全台最好廠商都願意來跟桃園市府打交道。