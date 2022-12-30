林襄爆熱戀《我們練愛吧》男星！羞認對方：符合伴侶條件
藝人顏佑庭在今（30）日迎來28歲生日，近來忙著準備花蓮的跨年演出外，也練了新技能「花式籃球」，希望能帶給大家不同的表演。而在這段期間，也忙著在戀愛實境秀《我們練愛吧3》與啦啦隊女神林襄甜蜜約會中，沒想到貼心的林襄，得知顏佑庭的生日後，竟然密謀製作單位，偷偷準備了慶生驚喜，讓顏佑庭當場感動泛淚。
娛樂中心/綜合報導
顏佑庭和林襄正在一起錄製《我們練愛吧3》，林襄做功課就發現30日是顏佑庭的生日，特地向製作單位提議慶生，因此在結束後訪時，她突然拿出蛋糕，所有一切讓顏佑庭又驚又喜，甚至一度感動到泛淚，「本來以為今年生日就是在工作中度過了，想不到工作中還能有人記得我生日，真的很驚喜，謝謝大家」。
初次和顏佑庭合作的林襄就分享，「合作中可以感受到他在自己的專業上非常認真，例如跳舞跟打籃球上都充滿魅力，和私底下的樣子有點反差萌，呆呆的很可愛，很像紅貴賓」，最後還害羞表示，顏佑庭各方面條件，約有80%符合自己對另一半的期待。
顏佑庭則說，透過這次合作，在林襄的眼中看到對方的善良、單純，下秒卻爆料「私下的個性大剌剌的，很像一個小男孩。」另外他還預告，在節目裡有一項和林襄「對視10秒」的任務，因為現場太過浪漫，讓兩人事後都忍不住害羞表示，「互看的瞬間，心臟都漏一拍，有點心動」，也讓大家都非常期待節目中兩人的曖昧火花。《我們練愛吧3》將於2月17日、2月24日在東森綜合台晚間11點播出。（編輯：詹鎰睿）