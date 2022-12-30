許富凱談姊弟戀！對象是金曲歌后 女方讚：很有男人味
「金曲歌后」黃妃攜手金曲歌王許富凱合唱新歌《望你來》，對於再度合作黃妃相當開心，稱讚：「許富凱更沉穩了，唱功也變得更有男人味，不知道他有沒有失戀的痛苦經驗，但歌聲裡聽見他那種被傷透的味道。」黃妃坦言錄製這首歌時命運多舛，除了當時確診後嗓音狀況還需要恢復、兒子確診得照顧、許多身邊事情讓她心力憔悴，前前後後錄製3次才完成，便選擇用「釋懷」的態度來詮釋歌曲。
記者吳雨婕/綜合報導
許富凱聽聞邀約立刻一口答應合作，直呼：「這是相隔了9年再度跟妃姐合唱，我們都變得更成熟了，對於歌曲的詮釋也更有不一樣的情感，很榮幸可以與台語歌壇指標性的歌后合作！」對於錄音做足功課，許富凱笑說：「我是用姊弟戀的角度來作為出發，再配合編曲以90年代台語歌的詮釋方式，希望可以更貼近妃姐的聲線，讓這首歌在聆聽上也更為豐富！」
疫情這3年讓黃妃有許多感觸，無論對於生命、工作、家人朋友都是，讓她更珍惜每次能拿麥克風站上舞台歌唱的機會，新專輯《回想》收歌會議時讓她想多多照顧聽台語歌的長輩族群，許多旋律、編曲一聽就令她想起傷心的、快樂的回憶畫面，以前許多青春歲月故事都從腦海浮現，她提到：「傳達一種淡淡的思念，會不禁回想到很久沒見的朋友、不能住在一起的家人，這首歌很溫暖可以在年末給大家一股暖流。」