主動回應兵役疑慮！賴清德：台灣整軍經武不是為反攻大陸
政府宣佈延長兵役，許多國人心有疑慮，多位綠營民代批評，政府對政策缺乏論述能力、無法即時回應假訊息。副總統賴清德今在台中參加活動時主動提及，台灣整軍經武、提高戰備力量，目的不在反攻大陸，而是守衛台灣主權、避免戰爭爆發，確保印太地區的區域安全，他二度強調「和平是我們最高的價值」。
記者顏幸如／台中報導
副總統賴清德今（30日）下午到台中烏日，參加保全公會全國聯合會舉辦的全國保全日活動，聯合會理事長張達錩致詞時說：「保全不僅是商業價值，還該應有守護家園等更高的價值」。賴清德指張的愛國情操、保護國人的使命感，令他深受感動，他有感而發表示，台灣整軍經武，提高戰備力量，最主要目的不在反攻大陸，是在守衛台灣主權、捍衛台灣民主自由的憲政體制，保護國人生命財產的安全。
賴清德表示，台灣參與民主陣營，包括美、日、歐洲這些國家最近都有積極提升國防戰備的作為，主要目的是避戰、捍衛區域的和平。他強調和平是最高的價值，民主陣營大家站在一起，目的不是要去侵略哪個國家，是要避免戰爭爆發，確保印太地區的區域安全。
民進黨在九合一選舉慘敗，多位綠營民代批評，除了中央自我感覺良好、與民意產生落差，政治面對假訊息沒有處理的能力，讓支持者很失望。台中市議員周永鴻、施志昌今接受周玉蔻專訪時也指出，有心人的操作具有邏輯性，一切都跟疑美論有關，例如宣佈兵役延長就說美國要台灣去打仗、裴洛西來台就說要賣武器、台積電去美國就說被掏空，卻不見政府積極處理。
周永鴻、施志昌說，假訊息根本已經是國安問題！回應假訊息也是積極回應民意的一項工作，但政府反應太慢、明知有問題卻不處理好，令國人很感冒。