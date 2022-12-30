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寬心園照顧「一人族群」 首推個人年菜套餐美味又澎湃

▲寬心園首推個人年菜套餐，一個人也能享受美味又澎湃年菜。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
▲寬心園首推個人年菜套餐，一個人也能享受美味又澎湃年菜。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)

記者金武鳯/台中報導

年節將近，正當大部份人為除夕闔家圍爐忙碌時，有部份人因工作留守崗位，正愁無處解決年夜飯。台中精品蔬食品牌寬心園考量到了，今年除夕至初二特別暖心推出「個人年菜套餐」，讓一個人在外地過年，也能大啖澎湃年味，感受到年節溫暖喜氣!

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寬心餐飲企業董事長黃瓊瑩表示，隨著全球單身人口不斷增長，「一個人」的商機無限， 寬心園春節首推個人年菜套餐，套餐均一價為$780元 ，主餐有最受消費者喜愛的「百菇松露飯」，另外有三杯猴菇、百花爭艷、客雲飄香、金湖盪漾，共5道人氣美食可選擇一款，附餐搭配義式油醋沙拉、精力蔬果汁、御膳佛跳牆、迎春彩鮮果與甜點-雪燕桃膠銀耳。

▲ 寬心園迎接兔年，即日起端出2道冬季新菜，濃濃異國風味，超受年輕族群青睞。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
▲ 寬心園迎接兔年，即日起端出2道冬季新菜，濃濃異國風味，超受年輕族群青睞。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
今年寬心園的個人外帶年菜套餐，全是採用天然蔬果、高纖穀麥、新鮮菇菌與高級食材，力求少油、低鹽，保持天然 原味與營養，並結合中、日料理與法、義烹調精髓， 端出獨一無二的素膳佳餚，兼具美味、創意與精緻。例如:人氣招牌的「百菇松露飯」，選用義大利松露白蘑菇醬、花菇、秀珍菇、蟲草菇等製作，並採泰國香米做基底現炒，松露香氣迷人，是喜愛蔬食饕客必嚐的年節主食。

至於附餐的燉湯「御膳佛跳牆」，用料講究，是嚴選營養豐富的在地食材，包括姬松茸、埔里冬菇、大甲芋頭、白河蓮子、中埔栗子、小農採收蓮藕及檢驗合格生技中藥材，精粹提煉出高湯精華，再文火慢煨將材料與湯汁完美融合出鮮美、味甘溫潤湯頭，年節時來一盅佛跳牆，年節喜氣滿溢胸懷。

▲針對年輕族群喜愛的義式料理，寬心園研發一款香草小丸子燉菜，植物肉做成的小丸子，灑上香濃起司提味，吃過的都說讚。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
▲針對年輕族群喜愛的義式料理，寬心園研發一款香草小丸子燉菜，植物肉做成的小丸子，灑上香濃起司提味，吃過的都說讚。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
此外，配合兔年到來，寬心園端出2道全新冬季菜色，其一是青醬翡翠飯，有別以往青醬只能做成義大利麵，寬心園首次將九層塔加入香草、堅果打成青醬，融入米食做成翡翠飯，粒粒分明的米飯香氣，帶給顧客全新異國風味感受。

其次，針對年輕族群非常喜愛的義式料理，寬心園廚藝團隊研發一款香草小丸子燉菜，使用豌豆蛋白搭配植物原料的台灣國產「植物肉」，加入香氣迷人的香草做出一口小丸子，搭配新鮮番茄、蔬菜、蕈菇等食材，以濃郁番茄燉煮入味，表面灑上香濃起司提味，冬季來上一口暖胃又暖心，推出以來人氣超夯。

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