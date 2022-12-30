寬心園照顧「一人族群」 首推個人年菜套餐美味又澎湃

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今年寬心園的個人外帶年菜套餐，全是採用天然蔬果、高纖穀麥、新鮮菇菌與高級食材，力求少油、低鹽，保持天然 原味與營養，並結合中、日料理與法、義烹調精髓， 端出獨一無二的素膳佳餚，兼具美味、創意與精緻。例如:人氣招牌的「百菇松露飯」，選用義大利松露白蘑菇醬、花菇、秀珍菇、蟲草菇等製作，並採泰國香米做基底現炒，松露香氣迷人，是喜愛蔬食饕客必嚐的年節主食。
至於附餐的燉湯「御膳佛跳牆」，用料講究，是嚴選營養豐富的在地食材，包括姬松茸、埔里冬菇、大甲芋頭、白河蓮子、中埔栗子、小農採收蓮藕及檢驗合格生技中藥材，精粹提煉出高湯精華，再文火慢煨將材料與湯汁完美融合出鮮美、味甘溫潤湯頭，年節時來一盅佛跳牆，年節喜氣滿溢胸懷。
此外，配合兔年到來，寬心園端出2道全新冬季菜色，其一是青醬翡翠飯，有別以往青醬只能做成義大利麵，寬心園首次將九層塔加入香草、堅果打成青醬，融入米食做成翡翠飯，粒粒分明的米飯香氣，帶給顧客全新異國風味感受。
其次，針對年輕族群非常喜愛的義式料理，寬心園廚藝團隊研發一款香草小丸子燉菜，使用豌豆蛋白搭配植物原料的台灣國產「植物肉」，加入香氣迷人的香草做出一口小丸子，搭配新鮮番茄、蔬菜、蕈菇等食材，以濃郁番茄燉煮入味，表面灑上香濃起司提味，冬季來上一口暖胃又暖心，推出以來人氣超夯。