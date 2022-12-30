台灣人開口就講「4個字」！韓國人超困惑　BBC早就認證過

葛萊美天團來台開唱！他們幫暖場　竟緊張到凸槌

▲Clean Bandit首度來台開唱，原子邦妮擔任暖場嘉賓。（圖／尼賀創意行銷提供）
▲Clean Bandit首度來台開唱，原子邦妮擔任暖場嘉賓。（圖／尼賀創意行銷提供）

記者吳雨婕/綜合報導

英國電音天團Clean Bandit創團14年，曾獲得葛萊美獎肯定，昨（29）首度來台舉辦「2022 Clean Bandit『清潔的盜賊』台灣首場演唱會」，原子邦妮擔任暖場嘉賓，沒想到卻因為太過緊張，不小心凸槌。

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Clean Bandit一連演唱《Solo》、《Symphony》、《Rockabye》等多首歌曲，他們此次首訪台灣共停留三天兩夜，團員們對於造訪台灣表示非常興奮，「我們從來沒來過台灣，是第一次離家這麼遠的演出，得知有很多歌迷喜歡我們的歌，覺得很奇妙。」耳聞台灣小吃非常有名的他們也嘗試了鹹酥雞，團員Grace Chatto更分享了來台吃鹽酥雞的感受，「很好吃、很香，感覺像是有點肉桂的味道。」此外，被問到會不會想跟台灣哪位藝人合作？他們點名魚丁糸的阿龔，稱讚他的中提琴拉得很好，如果未來有機會，希望雙方能夠合作。

▲Clean Bandit來台開唱，原子邦妮擔任暖場嘉賓。（圖／尼賀創意行銷提供）
▲Clean Bandit首度來台開唱。（圖／尼賀創意行銷提供）
Clean Bandit台灣首場演唱會由原子邦妮擔任暖場嘉賓，一連帶來共8首歌曲，除了新專輯《無情怪物》中的同名單曲，更演唱《深夜情歌》、《給我一杯快樂水》等歌曲，而在演出途中，主唱查查還一度唱錯原本排定的曲序，讓她一度忍不住懊惱笑說：「我一定是太緊張了！」

▲Clean Bandit來台開唱，原子邦妮擔任暖場嘉賓。（圖／尼賀創意行銷提供）
▲原子邦妮擔任暖場嘉賓，卻緊張到出錯。（圖／尼賀創意行銷提供）

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