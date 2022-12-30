國票金已備80億銀彈　魏啟林：伺機回補高收債提升收益率

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12月隨美國消費者物價指數（CPI）年增率放緩，美國聯準會（Fed）臨近升息末端，外幣債券的評價壓力頂峰已過，公司也已自2022年第4季起，伺機回補建置高收益率債券，調整債券投資組合，除提升整體收益率外，並兼顧養券收益與資本利得。
國票金證券子公司除維持經紀市佔地位不墜外，近年來在承銷、新金融商品業務及數位金融的拓展上，居同業領先地位，對於國票金的獲利挹注動能， 而創投子公司深耕未上市股權投資業務多年，持續開花結果，預期明年將有部份持股掛牌上市，實現獲利，旗下轉投資國旺租賃穩健經營，歷年獲利能力穩居同業領先地位。
魏啟林強調，整體而言，國票金是一利基型金控，雖然目前以直接金融為核心，營運受金融市場循環波動影響，但經營團隊向來以穩健經營為首要目標，股東多為長期投資人，觀察歷年績效，提供投資人穩健良好的長期投資報酬率。
同時，國票金成立來首度辦理3億股現金增資已順利完成，總計募資金額30億元。魏啟林滿意的表示，除原股東，包括國內法人、金融機構及外資法人認購踴躍，提撥10%給國票金控集團員工認股，認購繳款率亦達99%。增資後國票金雙重槓桿比將由123%降至113%，負債比將由23.73%降至13.53%，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。
而在增資後，國票金營運資金及資本結構進一步強化，也有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，助益未來長遠的發展。
此外，國票金與安泰銀行股份轉換案，因部份股東對於併購策略持不同意見，並提起訴訟案，經主管機關核予緩議，未能於時限內完成併購契約執行。惟商業法院判決國票金控勝訴，認為董事會及股東會決議均屬合法有效。魏啟林認為，此判決深具指標意義，對金控公司利害關係人交易的認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。國票金股東多元，經營理念或有不同，經營團隊未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖。
至於國票金與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立的樂天國際商業銀行，也是國內3家的純網銀之一，雖然樂天銀行在開戶數落後於同業，但國票金說，在存款數的穩定增長及客戶結構相對是健康，經營團隊重視資本投資效率，對於行銷費用的ROI精算管控，將有助於損益兩平的目標達成，未來除持續與樂天集團及外部企業進行相關合作，以擴大樂天生態圈增加客戶群，在觀光開放後，日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將是樂天銀行的重要經營利基。
不僅如此，國票金強調，現階段強化數位金融服務及資訊系統升級，掌握數位化契機，提供「安心、安全、便利」之服務，穩健成長是首要的經營策略。主管機關對於純網銀的可承作業務，採取開放態度，近期有限開放三類法人可進行面對面身分驗證開戶，3類法人為「開立專用存款合作帳戶電支機構的管理銀行」、「開立證券交割帳戶的券商」，及「開立保費繳納專戶的保險公司」，推估此政策開放將有利純網銀的業務推廣，擴大營業項目，及早轉虧為盈。