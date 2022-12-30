全嘉藝起來還可抽精美家電　嘉義跨年晚會歌林共襄盛舉

嘉義市政府將於明(31)日舉辦「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」活動，連續9.5個小時精彩演出不中斷，除了有優質在地團隊及晚會大咖藝人的演出外，現場還有美食市集、文創市集與公益攤位。市長黃敏惠於記者會上特別感謝「憶聲電子歌林事業部」及其他贊助企業對跨年活動的支持，同時呼籲民眾配合相關的防疫機制，全程佩戴口罩，大家平安跨年。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲全嘉藝起來 歡迎來嘉義與歌林一起跨年嗨翻。 (圖/嘉義市政府提供)同時，歌林Kolin支持嘉義市政府主辦「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」活動，提供多款熱門、實用家電作為抽獎用，建議大家可關注「嘉義+1 We Chiayi」粉絲專頁。▲來嘉義參加跨年晚會，還有機會抽中歌林家電好禮(左起：歌林65型androidtv 4K聯網液晶顯示器」、「歌林雙面鐵板燒」、「歌林14吋DC變頻遙控循環立扇風扇」、「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」。（圖／嘉義市政府提供）民眾只要上傳在現場的照片，就有機會獲得「歌林14吋DC變頻遙控循環立扇風扇」、「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」，另外填寫問卷，還有機會抽中「歌林65型androidtv 4K聯網液晶顯示器」、「歌林雙面鐵板燒」、「活動專屬口罩」。 文化局表示，31日當天中午12時開始，將進行周邊交通管制，嘉義市政府貼心安排接駁車服務，歡迎多加利用大眾運輸工具，而無法到場感受跨年氣氛的民眾也別擔心，今年「迎接2023全嘉藝起來」跨年晚會實況，將於民視台灣台、「嘉義+1 We Chiayi」官方粉絲專頁及YouTube頻道及進行網路直播，下午19時於網路全程直播，21時在民視台灣台（CH152）有現場轉播，不管身你（妳）身在何處，隨時透過電視機、電腦以及手機都可同步收看，感受嘉義最High跨年晚會。 高雄跨年跨兩次 大港花火今晚搶先試打60秒取締酒駕無假期 高市警局元旦連假連續3日酒駕大執法跨年搭捷運最方便！高市府加開免費接駁車服務粉絲樹科大推動企業人才！「產攜2.0」明年開辦6專班