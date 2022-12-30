男星住新酒店「熟睡遭闖入」！怒揭離譜過程：開箱變封箱

49歲藝人小馬（倪子鈞）與小8歲妻子結婚多年，育有1女，時常會在社群平台上曬恩愛，1家3口相當幸福。近日，小馬就抱怨，夫妻倆因工作關係，在台中住一間看起來相當氣派的新酒店，沒想到卻碰上遭人闖入的狀況，讓他氣到不行，希望業者能好好改善管理服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
結果到了早上，小馬一家人都還沒準備好，房務就通知要來打掃，於是他只好請對方中午再來，在他們吃午餐的時間處理就好，沒想到回來後依舊沒有打掃，小馬當下也覺得沒事，就打給總機告知，因為他們要睡午覺，希望房務在「16:30～17:00」再來打掃，總機也馬上答應。
沒想到1家3口睡到一半，「有人直接開我們的房門，我瞬間驚醒」，竟然是房務人員，而且在沒有確認房間是否有人的情況下直接進來，讓小馬氣到不行，「我頓時覺得他們怎麼這麼無禮，好歹進房間時敲個門…門沒敲沒問就直接進來，這真的是太…蝦了」。
更氣的是，打給總機反應後，雖然有道歉，但還是一直詢問「那是否現在去打掃？」讓小馬理智線徹底斷掉，「是在哈嘍嗎？我們在睡午覺被吵醒了，跟你們說了是16：30～17：00來打掃，現在15：00！原本打算要開箱分享，現在直接封箱了。」最後也希望業者能好好改善，「我哩咧！管理真的很重要，這真的是太…龍蝦了。」（編輯：詹鎰睿）