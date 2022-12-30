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慶祝全國保全日 賴副總統：保全人員是治安守門員

▲賴清德副總統出席全國保全日慶祝活動，頒獎表揚優秀保全人員。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
▲賴清德副總統出席全國保全日慶祝活動，頒獎表揚優秀保全人員。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)

記者金武鳯/台中報導

由保全公會全國聯合會舉辦的全國保全日慶祝活動，今天在台中市舉辦；副總統賴清德出席頒發保全公會公益感謝狀表示，保全人員是治安守門員，也是社會安全網的一環，感謝保全人員對社會治安的貢獻。台中市長盧秀燕則感謝保全朋友守護家園，讚稱「有你們真好！」

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臺中市於104年率全國之先，訂定每年12月30日為「保全日」，這是保全日的濫觴，中央內政部於109年核定，擴大將每年12月30日訂定為「全國保全日」。今日在台中市舉辦「全國保全日」慶祝活動，表揚相關優秀有功人員，副總統賴清德，內政部次長陳宗彥、外交部無任所大使林佳龍及台中市長盧秀燕、各級民代多人出席。

▲慶祝全國保全日，外交部無任所大使林佳龍出席，談及擔任市長時率全國之先，將12月30日訂定為保全日。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
▲慶祝全國保全日，外交部無任所大使林佳龍出席，談及擔任市長時率全國之先，將12月30日訂定為保全日。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.30)
賴副總統致詞表示，台灣參與民主陣營，包括美日及歐洲，這些國家最近積極提升戰備，主要目的是要避戰，捍衛區域和平，和平是最高價值。他又說，台灣整軍經武，提高戰備力量，目的不在反攻大陸，是在守衛台灣主權，捍衛憲政體制，保護國人生命財產安全。

賴清德副總統說，目前全台超過600家保全業者，廣泛從業人員有30萬人之多，分佈在公寓大廈、交通站體及學校機構等單位維護安全，可說是治安守門員，也是社會安全網的一網。尤其，新冠肺炎疫情爆發後，除了醫護人員站在第一線，也非常感謝保全人員發揮關鍵力量。他十分讚同聯合會理事長張達錩所說的，保全不僅有商業價值，還應該有守護家園等更高社會價值。

▲慶祝全國保全日，台中市長盧秀燕感謝保全朋友對社會治安貢獻，讚稱有你們真好。（圖／市府提供）
▲慶祝全國保全日，台中市長盧秀燕感謝保全朋友對社會治安貢獻，讚稱有你們真好。（圖／市府提供）
市長盧秀燕致詞感謝保全業對社會的貢獻，自從台南發生外籍女學生命案後，她協調9家業者投入警民合作行列，協助大學校園巡守，2年來達四千次，校園治安零事故，校園安全有保障。

林佳龍表示，31年前的今天「保全業法」公布實施，保全人員幫助破獲很多重大社會案件，他於104年擔任台中市長時，將這天訂為保全日，將保全業納為合作夥伴，盼提升保全業的服務品質與榮譽感。

聯合會理事長張達錩感謝很多人協助保全業轉型，是保全業的貴人，而這個轉型，除了商業價值，也希望價值用在社會與國家。也就是在人民無助時，除了國家政策，保全可以在第一時間，第一現場，維護人民生命財產安全。

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