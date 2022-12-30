許光漢「襪套＋丁字褲」全裸洗澡！林柏宏吐3字笑翻全場
由知名主持人小S（徐熙娣）主持的談話性節目《小姐不熙娣》，近日邀請《關於我和鬼變成家人的那件事》3名主要演員許光漢、林柏宏、王淨上節目，分享拍攝電影時的花絮，許光漢在片中有一段「全裸洗澡」的劇情，他自爆拍攝時「沒有清場」，並且受到林柏宏大讚下體「很乾淨！」笑翻全場來賓。
記者黃雅琪/綜合報導
主持人小S提及，曾看過許光漢過去演出的懸疑驚悚影集《罪夢者》，大讚許光漢為戲調整身形很迅速，從單薄的男孩變成如今厚實的身材：「屁股很緊實，很敬業！」許光漢笑說：「還是要有點職業道德！」他坦言自己花了3個月的時間去訓練，從原本的65公斤增重5公斤肌肉，現在達到70公斤左右的體重，休假有時間就會去重訓。
提到在新電影《關於我和鬼變成家人的那件事》片中的洗澡戲，許光漢透露拍攝時沒有清場：「因為該在的工作人員還是要在啊！頂多就是撤到別的地方，但是在銀幕還是會看到。」至於下體防護措施方面，許光漢說：「會穿一個襪套、丁字褲，前面至少有一包。」拍攝當下，林柏宏躺在許光漢胯下下方全程直擊：「我在第一排看『很乾淨』，因為他剛洗完澡。」林柏宏出乎意料的回應，再次令全場來賓笑翻。