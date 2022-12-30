抱怨女兒「被廁所清潔工摸頭」！林宥嘉妻遭酸：無病呻吟
歌手林宥嘉與丁文琪結婚至今5年之久，育有1子1女，丁文琪也常常在社群平台上分享家庭日常，生活相當幸福，但在昨（29）日，丁文琪就在IG上抱怨，有清潔員戴著手套摸她女兒的頭，沒想到貼文曝光後，竟遭到酸民批評「無病呻吟」，讓她感到很無奈。
娛樂中心/綜合報導
昨日，丁文琪在IG上貼出孩子的照片寫下，「陌生人對小孩的過度熱情已經很難解釋了，真的是拜託不要隨便亂摸別人的小孩好嗎？」她認為，雖然只是輕碰一下女兒的頭，但對方的手上是戴著正在清潔廁所的手套，無論是在禮貌上、防疫、衛生層面都有問題，讓她忍不住在百貨公司的廁所大崩潰。
怎料，事情透過媒體曝光後，竟然有網路酸民狂罵，「無聊」、「有那麼嚴重嗎？無病呻吟的八卦圖文」，甚至批評丁文琪，「出道沒什麼作品，被摸可以當面告知，而不是新聞版面說。」這讓丁文琪哭笑不得，截下照片再度抱怨，「真的好煩喔！又不是我想要，或是我可以決定要不要上新聞的」。
丁文琪強調，她單純只是想發動態抒發心情，也能讓其他人知道不可以隨便亂摸別人小孩，「重點不是被摸頭而已，是被戴著清掃公廁手套的手摸頭」，並反擊酸民，「難道留言的這些人都願意被這樣摸嗎？有理說不清的網路世界啊啊啊！」（編輯：詹鎰睿）