2022最受歡迎電競戰隊《LOL》T1登基 3款遊戲霸榜前10
2022年剛過完，過去這一年對電競迷來說絕對可說是相當精彩，包括台灣職業電競選手「爆哥」，勇奪韓國職業聯賽《跑跑卡丁車》的冠軍，S12《LOL英雄聯盟》冠軍賽T1對決DRX被譽為史上最精彩決賽等，太多的競賽令人難以忘懷，為了迎接2023年的開始，國外電競媒體「電子競技排行榜（Esports Charts）」也公開了2022年最受歡迎的電競戰隊排名前10名，評估賽事總觀看時數、平均觀眾等數據，其中《英雄聯盟》有4支戰隊入圍，《CS：GO》也有3支，《無盡對決》則有3支勁旅，而冠軍也不難預測，由Faker領軍的T1戰隊奪下。
記者張志浩/綜合報導
根據Esports Charts數據，《英雄聯盟》S12世界大賽全球累積近1.42億小時的觀看時間，全球最受歡迎的電競賽事，不過整體收看時間較去年減少 19%，T1與DRX的冠軍賽尖峰則吸引超過510萬觀眾收看，寫下《英雄聯盟》電競賽新紀錄，不愧對「史上最精彩決賽」的稱號。而《英雄聯盟》比賽的活躍，也讓韓國的T1、DRX、Gen.G Esports、DWG KIA，分別攻佔最受歡迎戰隊的一、四、七、十名。
其次受歡迎的電競賽事，是手遊《無盡對決》印尼官方職業聯賽MPL，和《英雄聯盟》同屬MOBA類遊戲，印尼的大市場效應，也讓當地戰隊RRQ Hoshi奪下最受歡迎戰隊的第二名，總觀看時數8828萬小時，最高同時有284.5萬名觀眾，平均觀眾超過75萬，另外兩支《無盡對決》戰隊ONIC Esports和EVOS Legends，則分別奪下第六和第八名。
榜上有名的還有主攻歐美市場的《CS：GO》，身為榜上唯一1款FPS（第一人稱射擊）遊戲，《CS：GO》中烏克蘭的老牌隊伍NAVI奪下第三名，總觀看時間為7443萬小時，不過由於戰隊整體表現下滑，因此數據比起去年下降約14.8%，另外兩支入榜的戰隊則是FaZe Clan和G2 Esports，分別佔據第五和第九名。