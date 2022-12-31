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中和街頭傳槍響！嫌犯欲衝撞員警開車逃逸　警開11槍逮人

▲新北市中和區，今（31）日凌晨1點左右，一位嫌犯在面對警方攔查時試圖開車衝撞逃逸，最終警方開11槍喝止後順利將人逮捕。（圖／NOWnews）
▲新北市中和區，今（31）日凌晨1點左右，一位嫌犯在面對警方攔查時試圖開車衝撞逃逸，最終警方開11槍喝止後順利將人逮捕。（圖／NOWnews）

編輯中心/綜合報導

新北市中和區，今（31）日凌晨1點左右，警方接獲民眾報案表示，有人在街上發生糾紛，現場還傳出槍響。巡邏員警趕到時，當事人已經離去，警方循線在停車場內發現其中一位男子的車輛，正欲上前盤查時對方卻試圖開車拒檢逃逸，警方連開11槍喝止，最終順利將人逮獲。至於另一位當事人，也在稍後被警方帶回，而兩人的槍枝來源與發生糾紛的確切原因，仍待進一步調查釐清。

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據了解，一位24歲張姓男子，與另位29歲張姓男子，今日凌晨相約在中和路一家餐廳吃宵夜，但因為店家客滿不再收客，兩人遂不滿對空開了2槍，驚動民眾報警。

警方接獲報案趕到後兩人已經離去，但警方循線在一處停車場找到24歲張男，不過張男試圖開車逃逸，還想衝撞員警，警方立即開槍喝止攔車，最終共開了11槍後順利將張男逮捕。

至於另外一位29歲張男，開車離去後也在南港被警方抓獲，並在車上查獲手槍一把。至於為何當街開槍，張男則供稱是自己吸毒後精實恍惚，加上不滿想要前往用餐的餐廳客滿，因此發生糾紛。

目前全案朝違反社維法、槍砲管制條例等罪嫌偵辦，不過詳細案情經過與確切糾紛原因和槍枝來源，仍待進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

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